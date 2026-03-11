https://crimea.ria.ru/20260311/krym-v-trende--chislo-bronirovaniy-na-leto-vyroslo-do-40-1154242568.html
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40% - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
В Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T12:48
2026-03-11T12:48
2026-03-11T12:48
эксклюзивы риа новости крым
крым
минкурортов крыма
сергей ганзий
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154242424_0:24:628:377_1920x0_80_0_0_bb6fba329bb0d40627a4c7d296f15c67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.По его словам, туристическая отрасль региона ожидает сохранения положительной динамики бронирований в связи с грамотной маркетинговой политикой, которую проводят крымские средства размещения.Крым становится все более привлекательным для туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников, сообщал ранее председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026Севастополь лидирует по росту зимнего турпотокаРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154242424_48:0:581:400_1920x0_80_0_0_48b3f467080fda7fe1509f8f43eb7379.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, крым курортный, новости крыма, видео
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
В Крыму бронирование летнего отдыха выросло до 40% по сравнению с 2025 годом – минкурортов