Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40% - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40% - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
В Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.По его словам, туристическая отрасль региона ожидает сохранения положительной динамики бронирований в связи с грамотной маркетинговой политикой, которую проводят крымские средства размещения.Крым становится все более привлекательным для туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников, сообщал ранее председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026Севастополь лидирует по росту зимнего турпотокаРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%

В Крыму бронирование летнего отдыха выросло до 40% по сравнению с 2025 годом – минкурортов

12:48 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.

"По данным операторов, в том числе федеральных, которые работают на крымском направлении, на летний период у нас увеличен рост бронирований по сравнению с 2025 годом от 10 до 40%", – сказал министр.

По его словам, туристическая отрасль региона ожидает сохранения положительной динамики бронирований в связи с грамотной маркетинговой политикой, которую проводят крымские средства размещения.
Крым становится все более привлекательным для туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников, сообщал ранее председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
