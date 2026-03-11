Рейтинг@Mail.ru
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
Наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году... РИА Новости Крым, 11.03.2026
Он напомнил, что в прошлом году республика вступила в проект Агентства стратегических инициатив по развитию гастрономического туризма. На полуострове он получил название "В Крыму есть".Тогда десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами многонационального региона должны появиться и в других заведениях общепита.Сергей Ганзий добавил, что сейчас проводится работа по созданию крымских гастро-маршрутов.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы

В 2026 году туристов в Крыму ждут гастрономические сюрпризы - Ганзий

12:15 11.03.2026 (обновлено: 12:41 11.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоII фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму
II фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году власти республики планируют удивить туристов гастросюрпризами, рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на 32-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.
"В конце прошлого года в Крыму был реализован гастроквест, который получил очень положительные отзывы от гостей. И в этом году мы запланировали ряд сюрпризов для туристов", - сказал Ганзий.
Он напомнил, что в прошлом году республика вступила в проект Агентства стратегических инициатив по развитию гастрономического туризма. На полуострове он получил название "В Крыму есть".
"За год мы провели масштабную работу. Определили наши крымские локальные продукты, на основе которых развиваем "Крымское меню", которое впервые было представлено в октябре 2025 года", - подчеркнул министр.
Тогда десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами многонационального региона должны появиться и в других заведениях общепита.
Сергей Ганзий добавил, что сейчас проводится работа по созданию крымских гастро-маршрутов.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
