Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году власти республики планируют удивить туристов гастросюрпризами, рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на 32-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.Он напомнил, что в прошлом году республика вступила в проект Агентства стратегических инициатив по развитию гастрономического туризма. На полуострове он получил название "В Крыму есть".Тогда десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами многонационального региона должны появиться и в других заведениях общепита.Сергей Ганзий добавил, что сейчас проводится работа по созданию крымских гастро-маршрутов.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

