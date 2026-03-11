Рейтинг@Mail.ru
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/krupnyy-landshaftnyy-pozhar-na-zapade-kryma-potushili-1153843444.html
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
Ландшафтный пожар в Сакском районе Крыма ликвидирован, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:43
2026-03-11T07:43
крым
сакский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153843291_0:0:3359:1889_1920x0_80_0_0_9ef9e84c2ea3f456886cf8c3fa53dd72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе Крыма ликвидирован, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.Возгорание камыша в селе Ивановка Сакского района произошло накануне вечером. Над ликвидацией работали одно отделение МЧС России и добровольная пожарная команда.К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС восемь человек и две единицы техники.Ранее в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар тушили в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировалиВ Крыму вспыхнул лесной пожарПожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153843291_417:0:2936:1889_1920x0_80_0_0_ea4203e61157f716b9d6daebb2b20875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сакский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили

В Сакском районе Крыма потушили ландшафтный пожар площадью 200 квадратов - МЧС

07:43 11.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Сакском районе Крыма горит камыш
В Сакском районе Крыма горит камыш
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе Крыма ликвидирован, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
Возгорание камыша в селе Ивановка Сакского района произошло накануне вечером. Над ликвидацией работали одно отделение МЧС России и добровольная пожарная команда.
"В 18:38 была объявлена локализация, 00:36 – полная ликвидация. По результатам уточнения информации площадь пожара составила 200 квадратных метров", - говорится в сообщении
К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС восемь человек и две единицы техники.
Ранее в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар тушили в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
В Крыму вспыхнул лесной пожар
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
 
КрымСакский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Суд отказал экс-премьеру Крыма Бальбеку в жалобе на заочный арест
09:14В Крыму и на Кубани активизировались клещи
08:48Аренда квартир в Крыму: как изменились цены
08:22Огонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
08:11Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной
07:56185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:43Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
07:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
07:33В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
07:18Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
07:16Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
07:02Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
06:41ЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам
06:13Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
06:06Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
05:51Над Севастополем работает ПВО
05:47В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Весна пришла: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:48Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Лента новостейМолния