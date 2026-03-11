https://crimea.ria.ru/20260311/krupnyy-landshaftnyy-pozhar-na-zapade-kryma-potushili-1153843444.html
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
Ландшафтный пожар в Сакском районе Крыма ликвидирован, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:43
2026-03-11T07:43
2026-03-11T07:43
крым
сакский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153843291_0:0:3359:1889_1920x0_80_0_0_9ef9e84c2ea3f456886cf8c3fa53dd72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе Крыма ликвидирован, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.Возгорание камыша в селе Ивановка Сакского района произошло накануне вечером. Над ликвидацией работали одно отделение МЧС России и добровольная пожарная команда.К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС восемь человек и две единицы техники.Ранее в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар тушили в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировалиВ Крыму вспыхнул лесной пожарПожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153843291_417:0:2936:1889_1920x0_80_0_0_ea4203e61157f716b9d6daebb2b20875.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сакский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
В Сакском районе Крыма потушили ландшафтный пожар площадью 200 квадратов - МЧС