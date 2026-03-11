https://crimea.ria.ru/20260311/krupneyshee-zemletryasenie-i-avariya-na-aes--15-let-tragedii-v-yaponii-1154252542.html

Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии

Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Оно получило название "Великое землетрясение Восточной Японии". С ударом природной стихии такой мощи мир столкнулся впервые. Как это было – в кратком материале РИА Новости Крым.Землетрясение и цунамиПодземные толчки начались в 14:46 по местному времени, эпицентр находился в 130 километрах к востоку от города Сендай и в 373 километрах к северо-востоку от Токио.Мощный подземный толчок вызвал серию цунами, которые уничтожили целые города на побережье. Высота волны на отдельных участках достигала 40 метров.Высота волн и площадь, оказавшаяся под водой, превзошли все научные расчеты и так называемые компьютерные симуляции, моделирующие развитие чрезвычайных ситуаций на основе заложенных данных.Авария на АЭС "Фукусима‑1"Стихийное бедствие привело к развитию тяжелой аварии на японской АЭС "Фукусима‑1". Внешнее электропитание пропало. На станции не была предусмотрена защита от воздействия на цунами такого масштаба. В результате пришедшая волна затопила дизель-генераторы, предназначенные для обеспечения работы системы охлаждения станции при отключении внешнего электропитанияПосле цунами на "Фукусима‑1" в рабочем состоянии остался лишь один дизель‑генератор, с помощью которого удалось обеспечить охлаждение двух реакторов и двух бассейнов отработавшего ядерного топлива.На некоторых энергоблоках после выхода из строя дизельных генераторов произошел перегрев и расплавление активных зон. Началась пароциркониевая реакция. Стал выделятся водород. Его скопление в помещениях, где были расположены реакторы, привело к серии взрывов, которые разрушили здания.Как следствие – выброс радиоактивности во внешнюю среду, после чего радиоактивные вещества были обнаружены в питьевой воде, овощах, чае, мясе и других продуктах.ПоследствияЧисло погибших и без вести пропавших превысило 20 тысяч человек. Более 90% погибших – жертвы гигантской волны.По некоторым данным, ущерб, который нанесло гигантское цунами японской экономике, транспорту и инфраструктуре, не считая затрат, связанных с аварией на АЭС "Фукусима-1", составил 16,9 триллиона иен (около 215 миллиардов долларов). Полностью или наполовину были разрушены 126 тысяч строений, частично повреждены – 260 тысяч.По оценкам ученых, природные явления подобной силы, происходит в этой стране не чаще одного раза в 600 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Японию трясет второй день подряд: зафиксированы еще 33 подземных удараЗемлетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человекЗемлетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения

