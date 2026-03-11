https://crimea.ria.ru/20260311/kogda-v-rossii-vstupit-v-silu-zakon-ob-otvetstvennosti-marketpleysov-1154253697.html

Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов

Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон, усиливающий ответственность маркетплейсов, цифровых сервисов и агрегаторов. Документ установит роль... РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон, усиливающий ответственность маркетплейсов, цифровых сервисов и агрегаторов. Документ установит роль маркетплейсов и защитит потребителей. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.Она пояснила, что с 1 октября значительно расширится ответственность пунктов выдачи. Платформы будут отвечать за достоверность информации в карточках товаров, наличие сведений о сертификатах и декларациях. Контролировать изъятую из оборота продукцию. А покупатель сможет через площадку предъявлять претензии продавцам, в том числе и за нарушение сроков доставки.Начальник отдела защиты прав потребителей добавила, что Роспотребнадзор отмечает рост количества обращений потребителей с жалобами на нарушение прав именно в сфере дистанционной торговли.Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых заявил, что введение запретов, связанных с продажей продуктов питания на маркетплейсах, ударит по фермерам в Крыму и всем крымчанам, для которых онлайн-площадки остаются альтернативой приобретать товары, доступные на материке.Также ранее в пресс-службе одного из самых крупных универсальных маркетплейсов в России сообщили, что в 2025 году покупатели купили продовольственных товаров на 49% больше, чем в 2024-м. Это объясняется тем, что для большинства таких клиентов – жителей удаленных регионов, а также маленьких городов и сел – онлайн-площадки являются безальтернативным каналом покупок продуктов, пояснили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаровВ Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят законОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?

