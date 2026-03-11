Рейтинг@Mail.ru
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон, усиливающий ответственность маркетплейсов, цифровых сервисов и агрегаторов. Документ установит роль... РИА Новости Крым, 11.03.2026
маркетплейс
закон и право
россия
торговля
интернет
общество
виктория воронова
защита прав потребителей
россия
маркетплейс, закон и право, россия, торговля, интернет, общество, виктория воронова, защита прав потребителей
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов

В 2026 году в России обяжут маркетплейсы нести ответственность наравне с продавцами

17:08 11.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСклад одного из маркетплейсов
Склад одного из маркетплейсов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон, усиливающий ответственность маркетплейсов, цифровых сервисов и агрегаторов. Документ установит роль маркетплейсов и защитит потребителей. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.

"Вступает в силу федеральный закон о платформенной экономике (маркетплейсах). Документ будет закреплять их статус и регулировать взаимодействие между продавцами, покупателями и самими площадками", - рассказала Виктория Воронова.

Она пояснила, что с 1 октября значительно расширится ответственность пунктов выдачи. Платформы будут отвечать за достоверность информации в карточках товаров, наличие сведений о сертификатах и декларациях. Контролировать изъятую из оборота продукцию. А покупатель сможет через площадку предъявлять претензии продавцам, в том числе и за нарушение сроков доставки.
"Маркетплейсы будут обязаны проверять и продавцов, и товары. Если при помощи маркетплейса был продан товар, который не имеет маркировки, соответствующей информации или запрещен к реализации – он будет нести ответственность", - отметила Воронова.
Начальник отдела защиты прав потребителей добавила, что Роспотребнадзор отмечает рост количества обращений потребителей с жалобами на нарушение прав именно в сфере дистанционной торговли.
"В 2025 году количество обращений, связанных с онлайн-торговлей выросло с 11% до 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го года", - сказала Виктория Воронова.
Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых заявил, что введение запретов, связанных с продажей продуктов питания на маркетплейсах, ударит по фермерам в Крыму и всем крымчанам, для которых онлайн-площадки остаются альтернативой приобретать товары, доступные на материке.
Также ранее в пресс-службе одного из самых крупных универсальных маркетплейсов в России сообщили, что в 2025 году покупатели купили продовольственных товаров на 49% больше, чем в 2024-м. Это объясняется тем, что для большинства таких клиентов – жителей удаленных регионов, а также маленьких городов и сел – онлайн-площадки являются безальтернативным каналом покупок продуктов, пояснили в компании.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
 
МаркетплейсЗакон и правоРоссияТорговляИнтернетОбществоВиктория ВороноваЗащита прав потребителей
 
