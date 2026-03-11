https://crimea.ria.ru/20260311/khronologiya-korony--infografika-k-pyatiletiyu-s-nachala-pandemii-1144806307.html
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T11:36
2026-03-11T11:36
2026-03-11T11:36
коронавирус
инфографика
история
здоровье
воз
распространение коронавируса в рф
в мире
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/59/1118355920_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10301163927aee8eade517f79066605e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.Спустя шесть лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/59/1118355920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2c76af64dad90ddad42e02a4983b2cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, история, здоровье, воз, распространение коронавируса в рф, в мире, вирусы, инфографика
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
Инфографика РИА Новости Крым к шестилетию с начала пандемии COVID-19