Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
Инфографика
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.Спустя шесть лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
коронавирус, история, здоровье, воз, распространение коронавируса в рф, в мире, вирусы, инфографика
Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии

Инфографика РИА Новости Крым к шестилетию с начала пандемии COVID-19

11:36 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".
Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.
Спустя шесть лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.
Инфографика РИА Новости Крым к годовщине с начала пандемии COVID-19Инфографика РИА Новости Крым к годовщине с начала пандемии COVID-19
Лента новостейМолния