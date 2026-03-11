https://crimea.ria.ru/20260311/khischenie-skifskogo-zolota--sledkom-vozbudil-delo-1153847679.html

Хищение скифского золота – Следком возбудил дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Уголовное дело в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей возбуждено против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины, сообщает пресс-служба СК РФ.Уточняется, что дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.В СК напомнили, что похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". По данным СК, речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре."В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей", - сообщили в СК.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнениеПутин оценил уникальные феодосийские серьги в ЭрмитажеЭкс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов

