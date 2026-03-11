Рейтинг@Mail.ru
Хищение скифского золота – Следком возбудил дело - РИА Новости Крым, 11.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260311/khischenie-skifskogo-zolota--sledkom-vozbudil-delo-1153847679.html
Хищение скифского золота – Следком возбудил дело
Хищение скифского золота – Следком возбудил дело - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Хищение скифского золота – Следком возбудил дело
Уголовное дело в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей возбуждено против сотрудников археологического музея Амстердамского... РИА Новости Крым, 11.03.2026
скифское золото
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ситуация вокруг скифского золота
украина
крым
нидерланды
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Уголовное дело в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей возбуждено против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины, сообщает пресс-служба СК РФ.Уточняется, что дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.В СК напомнили, что похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". По данным СК, речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре."В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей", - сообщили в СК.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
украина
крым
нидерланды
скифское золото, ск рф (следственный комитет российской федерации), ситуация вокруг скифского золота, украина, крым, нидерланды, новости
Хищение скифского золота – Следком возбудил дело

Уголовное дело открыто из-за невозвращения в РФ коллекции скифского золота

11:13 11.03.2026
 
© AP Photo Peter DejongCкифский золотой шлем IV века до н. э.Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
Cкифский золотой шлем IV века до н. э.Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
© AP Photo Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Уголовное дело в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей возбуждено против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета", — сказано в сообщении.
Уточняется, что дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.
В СК напомнили, что похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". По данным СК, речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.
"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей", - сообщили в СК.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.
Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.
В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
