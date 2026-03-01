https://crimea.ria.ru/20260311/kakoy-segodnya-prazdnik-11-marta-1135528095.html

Какой сегодня праздник: 11 марта

Какой сегодня праздник: 11 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Какой сегодня праздник: 11 марта

11 марта в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла. РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-11T00:00

2026-03-11T00:00

2026-03-10T14:53

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

музыка

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110396/30/1103963005_0:104:2500:1510_1920x0_80_0_0_eb4c79f434ce58ac512d9d1ed35503e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 марта в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.Что празднуют в миреНа 11 марта приходится два профессиональных праздника – День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.Еще сегодня можно отметить Пpaздник гoлубыx cлoнoв, Дeнь Ρoмeo и Джульeтты, Вceмиpный дeнь вoдoпpoвoдa, Дeнь paзoблaчeний. Имeнины у Aнны, Ивaнa, Cepгeя, Никoлaя, Пeтpa, Пopфиpия, Ceвacтьянa, Тepeзы, Acфeи.Знаменательные событияВ 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.В 1834 году император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО – "Готов к труду и обороне".Кто родился11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как "величайший безумец столетия". Вершиной его творчества признана эпическая поэма "Освобожденный Иерусалим". Он также написал трагедию "Король Торрисмондо" и религиозную поэму "Семь дней сотворения мира".В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете "эпохой Петипа".В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла – родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки – Тango Nuevo (Танго нуэво).Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, музыка, культура