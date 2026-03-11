https://crimea.ria.ru/20260311/kak-rossiya-otvetit-na-udar-vsu-po-bryansku--zayavlenie-kremlya-1153846597.html
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:26
дмитрий песков
обстрелы брянской области
брянская область
новости сво
новости
кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших."Это будут наши военные решать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.Он также отметил, что исключить подобные атаки позволит успешное завершение СВО."Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было", – указал пресс-секретарь российского лидера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РоссииДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
брянская область
