https://crimea.ria.ru/20260311/kak-rossiya-otvetit-na-udar-vsu-po-bryansku--zayavlenie-kremlya-1153846597.html

Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля

Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля

Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T10:26

2026-03-11T10:26

2026-03-11T10:26

дмитрий песков

обстрелы брянской области

брянская область

новости сво

новости

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_93:328:3150:2048_1920x0_80_0_0_d8d89cd52fd6ad1a6931a26e9c4405bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших."Это будут наши военные решать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.Он также отметил, что исключить подобные атаки позволит успешное завершение СВО."Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было", – указал пресс-секретарь российского лидера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РоссииДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, обстрелы брянской области, брянская область, новости сво, новости, кремль