Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:26
2026-03-11T10:26
дмитрий песков
обстрелы брянской области
брянская область
новости сво
новости
кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших."Это будут наши военные решать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.Он также отметил, что исключить подобные атаки позволит успешное завершение СВО."Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было", – указал пресс-секретарь российского лидера.
дмитрий песков, обстрелы брянской области, брянская область, новости сво, новости, кремль
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля

Ответ России на удар ВСУ по Брянску будут определять российские военные – Песков

10:26 11.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.
"Это будут наши военные решать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что исключить подобные атаки позволит успешное завершение СВО.
"Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было", – указал пресс-секретарь российского лидера.
Дмитрий ПесковОбстрелы Брянской областиБрянская областьНовости СВОНовостиКремль
 
