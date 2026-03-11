https://crimea.ria.ru/20260311/kak-dolgo-v-rossii-prodlyatsya-ogranicheniya-interneta-1154244136.html

Как долго в России продлятся ограничения интернета

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.Он подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.Вместе с тем, ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Кроме того, ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

