Как долго в России продлятся ограничения интернета
Как долго в России продлятся ограничения интернета
Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь...
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.Он подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.Вместе с тем, ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Кроме того, ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
Ограничения интернета в России вводятся для обеспечения безопасности граждан - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.
""Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия - настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное - это обеспечение безопасности", - цитирует Песков а РИА Новости.
Он подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.
Вместе с тем, ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.
18 февраля Роскомнадзором принято решение
о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.
Кроме того, ранее Минцифры расширило перечень
российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
