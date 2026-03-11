https://crimea.ria.ru/20260311/grozit-li-trampu-impichment-na-fone-eskalatsii-na-blizhnem-vostoke-1154247494.html
Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762054_0:62:2183:1290_1920x0_80_0_0_4e1f7d01575dd1f51f984effe21ddbf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Импичмент президента США Дональда Трампа на фоне агрессии против Ирана в ближайшей перспективе маловероятен, но ситуация может измениться после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение РИА Новости Крым высказал американист Малек Дудаков.Однако по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, демократы с высокой долей вероятности получат большинство в Палате представителей, отметил эксперт. Также не исключено, что на фоне падающих рейтингов Трампа у демпартии появляется шанс взять большинство и в Сенате. Но и в этом случае, даже если демократы начнут процедуру импичмента главы государства, реальное отстранение от власти президенту США не грозит, полагает Дудаков.Порог для принятия статей импичмента в Сенате очень высокий – две трети голосов, тогда как в нижней палате достаточно простого большинства. Потому в истории США не было полностью доведенной до конца процедуры импичмента президента, уточнил американист.Дудаков напомнил, что еще на первом сроке Трампу дважды пытались объявить импичмент – в 2019 и 2021 годах. Нижняя палата голосовала "за" статьи, но в Сенате их отклоняли."Думаю, то же самое мы увидим и в 2027 году: демократы в Палате представителей объявят импичмент Трампу, а в Сенате эти статьи им протащить не удастся. Другое дело, что это может на некоторое время парализовать работу Белого дома, потому что им придется отбиваться от всего этого давления со стороны Конгресса", - предположил политолог.Также остается открытым вопрос, что именно может стать основанием для импичмента. На данный момент в распоряжении демократов имеется три серьезных основания: миграционные рейды и гибель либеральных активистов, дело Джеффри Эпштейна и эскалация в отношении Ирана, заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
Импичмент Трампа в ближайшей перспективе маловероятен – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Импичмент президента США Дональда Трампа на фоне агрессии против Ирана в ближайшей перспективе маловероятен, но ситуация может измениться после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал американист Малек Дудаков.
"Какой-либо сценарий с импичментом Дональда Трампа в ближайшее время маловероятен. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, и объявлять импичмент собственному президенту они не будут ни при каких обстоятельствах, даже если он очень сильно провалится на иранском направлении", - сказал политолог.
Однако по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, демократы с высокой долей вероятности получат большинство в Палате представителей, отметил эксперт. Также не исключено, что на фоне падающих рейтингов Трампа у демпартии появляется шанс взять большинство и в Сенате. Но и в этом случае, даже если демократы начнут процедуру импичмента главы государства, реальное отстранение от власти президенту США не грозит, полагает Дудаков.
"Процедура импичмента – больше формальный процесс, который будет портить кровь представителям команды Трампа. Их будут таскать на слушания, им придется давать показания под присягой в Конгрессе. Эта тягомотина может длиться много месяцев, после чего Палата представителей может утвердить статьи импичмента Трампа, но в Сенате их заблокируют", - пояснил аналитик.
Порог для принятия статей импичмента в Сенате очень высокий – две трети голосов, тогда как в нижней палате достаточно простого большинства. Потому в истории США не было полностью доведенной до конца процедуры импичмента президента, уточнил американист.
Дудаков напомнил, что еще на первом сроке Трампу дважды пытались объявить импичмент – в 2019 и 2021 годах. Нижняя палата голосовала "за" статьи, но в Сенате их отклоняли.
"Думаю, то же самое мы увидим и в 2027 году: демократы в Палате представителей объявят импичмент Трампу, а в Сенате эти статьи им протащить не удастся. Другое дело, что это может на некоторое время парализовать работу Белого дома, потому что им придется отбиваться от всего этого давления со стороны Конгресса", - предположил политолог.
Также остается открытым вопрос, что именно может стать основанием для импичмента. На данный момент в распоряжении демократов имеется три серьезных основания: миграционные рейды и гибель либеральных активистов, дело Джеффри Эпштейна и эскалация в отношении Ирана, заключил эксперт.
