https://crimea.ria.ru/20260311/grozit-li-trampu-impichment-na-fone-eskalatsii-na-blizhnem-vostoke-1154247494.html

Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Импичмент президента США Дональда Трампа на фоне агрессии против Ирана в ближайшей перспективе маловероятен, но ситуация может измениться после промежуточных... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T14:30

2026-03-11T14:30

2026-03-11T14:30

эксклюзивы риа новости крым

сша

дональд трамп

импичмент

политика

в мире

мнения

малек дудаков

обострение между ираном и сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762054_0:62:2183:1290_1920x0_80_0_0_4e1f7d01575dd1f51f984effe21ddbf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Импичмент президента США Дональда Трампа на фоне агрессии против Ирана в ближайшей перспективе маловероятен, но ситуация может измениться после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение РИА Новости Крым высказал американист Малек Дудаков.Однако по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, демократы с высокой долей вероятности получат большинство в Палате представителей, отметил эксперт. Также не исключено, что на фоне падающих рейтингов Трампа у демпартии появляется шанс взять большинство и в Сенате. Но и в этом случае, даже если демократы начнут процедуру импичмента главы государства, реальное отстранение от власти президенту США не грозит, полагает Дудаков.Порог для принятия статей импичмента в Сенате очень высокий – две трети голосов, тогда как в нижней палате достаточно простого большинства. Потому в истории США не было полностью доведенной до конца процедуры импичмента президента, уточнил американист.Дудаков напомнил, что еще на первом сроке Трампу дважды пытались объявить импичмент – в 2019 и 2021 годах. Нижняя палата голосовала "за" статьи, но в Сенате их отклоняли."Думаю, то же самое мы увидим и в 2027 году: демократы в Палате представителей объявят импичмент Трампу, а в Сенате эти статьи им протащить не удастся. Другое дело, что это может на некоторое время парализовать работу Белого дома, потому что им придется отбиваться от всего этого давления со стороны Конгресса", - предположил политолог.Также остается открытым вопрос, что именно может стать основанием для импичмента. На данный момент в распоряжении демократов имеется три серьезных основания: миграционные рейды и гибель либеральных активистов, дело Джеффри Эпштейна и эскалация в отношении Ирана, заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, импичмент, политика, в мире, мнения, малек дудаков, обострение между ираном и сша