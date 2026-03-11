https://crimea.ria.ru/20260311/fragmenty-bpla-popali-v-mnogokvartirnyy-dom-v-anape-1154249619.html

Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе. На месте работают оперативники и спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы.Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской областиКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляАгент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ

