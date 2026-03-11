Рейтинг@Mail.ru
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
Фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе. На месте работают оперативники и спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T15:19
2026-03-11T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе. На месте работают оперативники и спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы.Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе

В Анапе фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом – оперштаб

15:19 11.03.2026 (обновлено: 15:22 11.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе. На месте работают оперативники и спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Анапе фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.
Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.
Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
