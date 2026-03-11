https://crimea.ria.ru/20260311/filosofiya-gostepriimstva-turistov-v-krymu-budut-vstrechat-s-tsvetami-1154243960.html
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T20:11
2026-03-11T20:11
2026-03-11T20:11
эксклюзивы риа новости крым
крым
минкурортов крыма
сергей ганзий
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154243842_0:31:601:369_1920x0_80_0_0_5dbbccfa8623d3a1cda0cfe7b005227b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.Кроме того, в рамках Года гостеприимства, запланированы мероприятия по обучению персонала сферы размещения и в целом гостеприимства с целью повышения качества обслуживания."Будем обучать молодое, подрастающее поколение персонала, которое будет работать с нашими гостями. Это касается и объектов питания, и средств показа и других направлений. Вообще – это такая философия, которая направлена на три блока: продвижение имиджа республики, повышение качества приема и обслуживания и все, что связано с работой с нашими гостями", – констатировал министр.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства. Решение не случайно: после исторического воссоединения с Россией развитие санаторно-курортного и туристического комплекса стало одним из ключевых факторов экономического роста региона. Официальный старт Года крымского гостеприимства был задан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаныСпрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154243842_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_66b11d894917ecf7dc33bc04b4c3dc9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, новости крыма, видео
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
Крым продвигает новую философию гостеприимства – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым
. В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.
"Год Крымского гостеприимства – это презентация новой философии, где Крым – это территория с качественным, квалифицированным и радушным сервисом. И в рамках этой программы в течение всего года будут проходить мероприятия направленные на хлебосольный прием наших гостей… Например, уже на этапе приема гостей на ж/д-вокзале в течение всего года будут встречать букетами цветов из Никитского ботанического сада", – рассказал Ганзий.
Кроме того, в рамках Года гостеприимства, запланированы мероприятия по обучению персонала сферы размещения и в целом гостеприимства с целью повышения качества обслуживания.
"Будем обучать молодое, подрастающее поколение персонала, которое будет работать с нашими гостями. Это касается и объектов питания, и средств показа и других направлений. Вообще – это такая философия, которая направлена на три блока: продвижение имиджа республики, повышение качества приема и обслуживания и все, что связано с работой с нашими гостями", – констатировал министр.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства
. Решение не случайно: после исторического воссоединения с Россией развитие санаторно-курортного и туристического комплекса стало одним из ключевых факторов экономического роста региона. Официальный старт Года крымского гостеприимства
был задан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: