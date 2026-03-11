Рейтинг@Mail.ru
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.Кроме того, в рамках Года гостеприимства, запланированы мероприятия по обучению персонала сферы размещения и в целом гостеприимства с целью повышения качества обслуживания."Будем обучать молодое, подрастающее поколение персонала, которое будет работать с нашими гостями. Это касается и объектов питания, и средств показа и других направлений. Вообще – это такая философия, которая направлена на три блока: продвижение имиджа республики, повышение качества приема и обслуживания и все, что связано с работой с нашими гостями", – констатировал министр.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства. Решение не случайно: после исторического воссоединения с Россией развитие санаторно-курортного и туристического комплекса стало одним из ключевых факторов экономического роста региона. Официальный старт Года крымского гостеприимства был задан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаныСпрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, новости крыма, видео
Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами

Крым продвигает новую философию гостеприимства – минкурортов

20:11 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму весь год туристов будут встречать цветами из Никитского ботанического сада на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.

"Год Крымского гостеприимства – это презентация новой философии, где Крым – это территория с качественным, квалифицированным и радушным сервисом. И в рамках этой программы в течение всего года будут проходить мероприятия направленные на хлебосольный прием наших гостей… Например, уже на этапе приема гостей на ж/д-вокзале в течение всего года будут встречать букетами цветов из Никитского ботанического сада", рассказал Ганзий.

Кроме того, в рамках Года гостеприимства, запланированы мероприятия по обучению персонала сферы размещения и в целом гостеприимства с целью повышения качества обслуживания.
"Будем обучать молодое, подрастающее поколение персонала, которое будет работать с нашими гостями. Это касается и объектов питания, и средств показа и других направлений. Вообще – это такая философия, которая направлена на три блока: продвижение имиджа республики, повышение качества приема и обслуживания и все, что связано с работой с нашими гостями", – констатировал министр.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства. Решение не случайно: после исторического воссоединения с Россией развитие санаторно-курортного и туристического комплекса стало одним из ключевых факторов экономического роста региона. Официальный старт Года крымского гостеприимства был задан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
