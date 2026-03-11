https://crimea.ria.ru/20260311/elektrichka-smertelno-travmirovala-chetyrekh-chelovek-v-podmoskove-1154261922.html
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье
2026-03-11T22:04
2026-03-11T22:04
2026-03-11T22:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).В МЖД отметили, что в связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:04 11.03.2026 (обновлено: 22:07 11.03.2026)