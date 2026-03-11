Рейтинг@Mail.ru
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье
Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).В МЖД отметили, что в связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.
происшествия, подмосковье, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости
Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье

Электричка в Подмосковье смертельно травмировала четырех человек

22:04 11.03.2026 (обновлено: 22:07 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПереезд. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19.20 пригородным поездом № 7229 Болшево - Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что в связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.
