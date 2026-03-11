https://crimea.ria.ru/20260311/ege-pod-roditelskim-kontrolem-kak-v-krymu-gotovyatsya-k-ekzamenam-1153826542.html

ЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году кратно выросло число родителей, которые выразили желание присутствовать лично при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования республики Марина Чайка.Сейчас все нарушения фиксируют камеры, а действия и поведение участников анализируются нейросетями. Однако камер, даже "умных", оказалось недостаточно. В Крыму многие родители стремятся проконтролировать процесс сдачи экзамена лично, чтобы убедиться в беспристрастности педагогов и комиссий.При этом она уточнила, что после завершения экзамена все работы сканируются и попадают на проверку к региональным комиссиям обезличенными.По информации первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, с каждым годом средний балл ЕГЭ растет, что доказывает эффективность не только подхода к обучению, но и проведения самих экзаменов."В прошлом году общий средний балл по трем направлениям (информатика, психология, журналистика) составлял 230-240 баллов", - сообщила Лучинкина.Ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова сообщила, что в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков

