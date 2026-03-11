https://crimea.ria.ru/20260311/dva-cheloveka-pogibli-v-zaporozhskoy-oblasti-pri-atake-vsu-1154242063.html

Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ

Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ

Украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T12:32

2026-03-11T12:32

2026-03-11T12:44

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

помощь бойцам сво

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154241948_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_aafefb43388fa5f6e527b8cbfcc7ea06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.10 марта в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту в Запорожской области также погибли два человека. Вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 42 ранены. Бригады службы медицины катастроф проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их переводят на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает атаку на СочиПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, помощь бойцам сво, атаки всу