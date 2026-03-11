Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
Украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.10 марта в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту в Запорожской области также погибли два человека. Вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 42 ранены. Бригады службы медицины катастроф проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их переводят на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает атаку на СочиПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ

12:32 11.03.2026 (обновлено: 12:44 11.03.2026)
 
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевка, погибли двое мужчин", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.
10 марта в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту в Запорожской области также погибли два человека. Вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 42 ранены. Бригады службы медицины катастроф проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их переводят на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.
