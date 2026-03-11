Рейтинг@Mail.ru
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/drony-atakovali-avtomobili-s-grazhdanskimi-v-belgorodskoy-oblasti-1154242945.html
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T12:53
2026-03-11T12:53
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154243094_0:392:884:889_1920x0_80_0_0_7d32f3d12f7577d2a901bee454e6a086.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног.В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154243094_0:309:884:972_1920x0_80_0_0_4ce97d065b0f8f87efca1ed08773f9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области

В Белгородской области дроны атаковали автомобили с мирными жителями

12:53 11.03.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
 
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
14:20Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
14:13Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:02Почему при снижении инфляции цены растут
13:47Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
13:27В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
13:19Как долго в России продлятся ограничения интернета
13:12В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
13:06Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
Лента новостейМолния