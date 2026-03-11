https://crimea.ria.ru/20260311/drony-atakovali-avtomobili-s-grazhdanskimi-v-belgorodskoy-oblasti-1154242945.html
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног.В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись
массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям
в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте
.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
