https://crimea.ria.ru/20260311/drony-atakovali-avtomobili-s-grazhdanskimi-v-belgorodskoy-oblasti-1154242945.html

Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области

Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области

В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T12:53

2026-03-11T12:53

2026-03-11T12:53

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154243094_0:392:884:889_1920x0_80_0_0_7d32f3d12f7577d2a901bee454e6a086.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за атаки беспилотников - дроны атаковали автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног.В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво