Длительный отдых в марте – куда едут россияне
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования "Твил.Ру".На первом месте по популярности оказался Чегет в Кабардино-Балкарии, где средняя продолжительность отдыха в марте составляет 10 ночей. На втором месте – Железноводск (9 ночей), на третьем – Терскол в Кабардино-Балкарии (8 ночей).Отдых в Чегете обойдется в 6750 рублей, в Железноводске – 3131 рубль, в Терсколе – 6305 рублей за ночь.Кроме того, в рейтинг вошли алтайский Манжерок (17 924 рубля), Ессентуки (2439 рублей), Кировск в Мурманской области (7153 рубля) и Кисловодск (3833 рубля).Поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.
Длительный отдых в марте – куда едут россияне

Евпатория и Алушта вошли в топ-10 направлений для длительного отдыха в марте – "Твил"

11:22 11.03.2026
 
© РИА Новости КрымЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования "Твил.Ру".
На первом месте по популярности оказался Чегет в Кабардино-Балкарии, где средняя продолжительность отдыха в марте составляет 10 ночей. На втором месте – Железноводск (9 ночей), на третьем – Терскол в Кабардино-Балкарии (8 ночей).
Евпатория и Алушта оказались на восьмой и девятой строчках рейтинга соответственно. По данным сервиса, суточное размещение в Евпатории обойдется в 2097 рублей за ночь, в Алуште – 3441 рубль.
Отдых в Чегете обойдется в 6750 рублей, в Железноводске – 3131 рубль, в Терсколе – 6305 рублей за ночь.
Кроме того, в рейтинг вошли алтайский Манжерок (17 924 рубля), Ессентуки (2439 рублей), Кировск в Мурманской области (7153 рубля) и Кисловодск (3833 рубля).
Поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.
