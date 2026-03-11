https://crimea.ria.ru/20260311/dlitelnyy-otdykh-v-marte--kuda-edut-rossiyane-1153844376.html

Длительный отдых в марте – куда едут россияне

Длительный отдых в марте – куда едут россияне

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования "Твил.Ру".На первом месте по популярности оказался Чегет в Кабардино-Балкарии, где средняя продолжительность отдыха в марте составляет 10 ночей. На втором месте – Железноводск (9 ночей), на третьем – Терскол в Кабардино-Балкарии (8 ночей).Отдых в Чегете обойдется в 6750 рублей, в Железноводске – 3131 рубль, в Терсколе – 6305 рублей за ночь.Кроме того, в рейтинг вошли алтайский Манжерок (17 924 рубля), Ессентуки (2439 рублей), Кировск в Мурманской области (7153 рубля) и Кисловодск (3833 рубля).Поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте

