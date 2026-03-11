https://crimea.ria.ru/20260311/dlitelnyy-otdykh-v-marte--kuda-edut-rossiyane-1153844376.html
Длительный отдых в марте – куда едут россияне
Длительный отдых в марте – куда едут россияне - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Длительный отдых в марте – куда едут россияне
Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11
2026-03-11T11:22
2026-03-11T11:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования "Твил.Ру".На первом месте по популярности оказался Чегет в Кабардино-Балкарии, где средняя продолжительность отдыха в марте составляет 10 ночей. На втором месте – Железноводск (9 ночей), на третьем – Терскол в Кабардино-Балкарии (8 ночей).Отдых в Чегете обойдется в 6750 рублей, в Железноводске – 3131 рубль, в Терсколе – 6305 рублей за ночь.Кроме того, в рейтинг вошли алтайский Манжерок (17 924 рубля), Ессентуки (2439 рублей), Кировск в Мурманской области (7153 рубля) и Кисловодск (3833 рубля).Поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
Евпатория и Алушта вошли в топ-10 направлений для длительного отдыха в марте – "Твил"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования "Твил.Ру".
На первом месте по популярности оказался Чегет в Кабардино-Балкарии, где средняя продолжительность отдыха в марте составляет 10 ночей. На втором месте – Железноводск (9 ночей), на третьем – Терскол в Кабардино-Балкарии (8 ночей).
Евпатория и Алушта оказались на восьмой и девятой строчках рейтинга соответственно. По данным сервиса, суточное размещение в Евпатории обойдется в 2097 рублей за ночь, в Алуште – 3441 рубль.
Отдых в Чегете обойдется в 6750 рублей, в Железноводске – 3131 рубль, в Терсколе – 6305 рублей за ночь.
Кроме того, в рейтинг вошли алтайский Манжерок (17 924 рубля), Ессентуки (2439 рублей), Кировск в Мурманской области (7153 рубля) и Кисловодск (3833 рубля).
Поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.
