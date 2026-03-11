https://crimea.ria.ru/20260311/devyat-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-bryansk-evakuiruyut-v-moskvu-1153845398.html
Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву
2026-03-11T09:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены.По его данным, пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их переводят на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РоссииДва человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
