Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще по четыре дрона сбили над Курской и Белгородской областями, три – над Пермским краем, два – над Кубанью.Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:13 11.03.2026 (обновлено: 14:19 11.03.2026)