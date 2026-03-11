https://crimea.ria.ru/20260311/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1154247852.html

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T14:13

2026-03-11T14:13

2026-03-11T14:19

крым

атаки всу

атаки всу на крым

министерство обороны рф

черное море

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще по четыре дрона сбили над Курской и Белгородской областями, три – над Пермским краем, два – над Кубанью.Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма