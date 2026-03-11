Рейтинг@Mail.ru
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще по четыре дрона сбили над Курской и Белгородской областями, три – над Пермским краем, два – над Кубанью.Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожили еще 9 беспилотников ВСУ

14:13 11.03.2026 (обновлено: 14:19 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена в первой половине дня в среду. Средства противовоздушной обороны в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе восемь БПЛА – над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Еще по четыре дрона сбили над Курской и Белгородской областями, три – над Пермским краем, два – над Кубанью.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
