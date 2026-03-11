Рейтинг@Mail.ru
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T19:31
2026-03-11T19:31
мнения
игорь шатров
брянск
россия
в мире
коллективный запад
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других развязанных войн у мира меняется, как и он сам. Так считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, на очередной преступный удар армии Украины по мирным людям в регионе России – ракетную атаку на Брянск – мир наконец-то отреагировал, и это говорит о том, что он все-таки по-другому смотрит на происходящее сейчас.Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в МосквуНо, к сожалению, пока это просто слова, так как ООН не в силах как-то повлиять на Украину, а точнее, на тех, кто ею управляет, добавил эксперт."Хотелось бы не только от ООН услышать что-то, а и услышать, и узнать о каких-то действиях от западных спонсоров Украины. Но этого, боюсь, в обозреваемой перспективе мы не дождемся", – сказал гость эфира.Атака на Брянск с жертвами среди мирных, равно как и повторяющиеся массированные атаки ВСУ на Крым, Севастополь с ранеными и разрушениями, и на другие регионы РФ свидетельствуют о том, что ничего не закончилось, выразил мнение эксперт.В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ

Реакция мира на трагедию в Брянске показала изменение отношения к конфликту на Украине

19:31 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других развязанных войн у мира меняется, как и он сам. Так считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Шатрова, на очередной преступный удар армии Украины по мирным людям в регионе России – ракетную атаку на Брянск – мир наконец-то отреагировал, и это говорит о том, что он все-таки по-другому смотрит на происходящее сейчас.

"Что научило мир? Может быть, безумное поведение Соединенных Штатов. Может быть, ситуация, которая сложилась вокруг палестинской Газы. Может быть, что-то другое. Но мир действительно изменился. И мы по итогам этой трагедии в Брянске получили реакцию Организации Объединенных Наций с осуждением ударов по мирным жителям", – сказал собеседник.

Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву
Но, к сожалению, пока это просто слова, так как ООН не в силах как-то повлиять на Украину, а точнее, на тех, кто ею управляет, добавил эксперт.
"Хотелось бы не только от ООН услышать что-то, а и услышать, и узнать о каких-то действиях от западных спонсоров Украины. Но этого, боюсь, в обозреваемой перспективе мы не дождемся", – сказал гость эфира.
Атака на Брянск с жертвами среди мирных, равно как и повторяющиеся массированные атаки ВСУ на Крым, Севастополь с ранеными и разрушениями, и на другие регионы РФ свидетельствуют о том, что ничего не закончилось, выразил мнение эксперт.
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

"Киев своих планов не оставил. Ему надо как-то объяснять и украинцам, и Западу, что он еще активен, готов к войне. Поэтому мы можем, конечно, рассчитывать, что будет переориентация повестки на Иран, и Киев "выключится" из нее. Но это чисто информационная игра. Реально война продолжается", – подытожил спикер.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
На юге России атакованы станции "Газпрома"
Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
МненияИгорь ШатровБрянскРоссияВ миреКоллективный ЗападУкраина
 
