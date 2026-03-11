https://crimea.ria.ru/20260311/chto-pokazala-reaktsiya-mira-na-tragediyu-v-bryanske-iz-za-obstrela-vsu-1154257182.html

Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ

Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ

Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T19:31

2026-03-11T19:31

2026-03-11T19:31

мнения

игорь шатров

брянск

россия

в мире

коллективный запад

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других развязанных войн у мира меняется, как и он сам. Так считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, на очередной преступный удар армии Украины по мирным людям в регионе России – ракетную атаку на Брянск – мир наконец-то отреагировал, и это говорит о том, что он все-таки по-другому смотрит на происходящее сейчас.Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в МосквуНо, к сожалению, пока это просто слова, так как ООН не в силах как-то повлиять на Украину, а точнее, на тех, кто ею управляет, добавил эксперт."Хотелось бы не только от ООН услышать что-то, а и услышать, и узнать о каких-то действиях от западных спонсоров Украины. Но этого, боюсь, в обозреваемой перспективе мы не дождемся", – сказал гость эфира.Атака на Брянск с жертвами среди мирных, равно как и повторяющиеся массированные атаки ВСУ на Крым, Севастополь с ранеными и разрушениями, и на другие регионы РФ свидетельствуют о том, что ничего не закончилось, выразил мнение эксперт.В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге России атакованы станции "Газпрома"Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект

2026

