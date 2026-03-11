Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
Реакция мира на трагедию в Брянске показала изменение отношения к конфликту на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Реакция мирового сообщества на ракетный удар ВСУ по Брянску с жертвами среди мирных жителей показала, что отношение к конфликту на Украине на фоне других развязанных войн у мира меняется, как и он сам. Так считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Шатрова, на очередной преступный удар армии Украины по мирным людям в регионе России – ракетную атаку на Брянск – мир наконец-то отреагировал, и это говорит о том, что он все-таки по-другому смотрит на происходящее сейчас.
"Что научило мир? Может быть, безумное поведение Соединенных Штатов. Может быть, ситуация, которая сложилась вокруг палестинской Газы. Может быть, что-то другое. Но мир действительно изменился. И мы по итогам этой трагедии в Брянске получили реакцию Организации Объединенных Наций с осуждением ударов по мирным жителям", – сказал собеседник.
Но, к сожалению, пока это просто слова, так как ООН не в силах как-то повлиять на Украину, а точнее, на тех, кто ею управляет, добавил эксперт.
"Хотелось бы не только от ООН услышать что-то, а и услышать, и узнать о каких-то действиях от западных спонсоров Украины. Но этого, боюсь, в обозреваемой перспективе мы не дождемся", – сказал гость эфира.
Атака на Брянск с жертвами среди мирных, равно как и повторяющиеся массированные атаки ВСУ на Крым, Севастополь с ранеными и разрушениями, и на другие регионы РФ свидетельствуют о том, что ничего не закончилось, выразил мнение эксперт.
"Киев своих планов не оставил. Ему надо как-то объяснять и украинцам, и Западу, что он еще активен, готов к войне. Поэтому мы можем, конечно, рассчитывать, что будет переориентация повестки на Иран, и Киев "выключится" из нее. Но это чисто информационная игра. Реально война продолжается", – подытожил спикер.
