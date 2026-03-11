https://crimea.ria.ru/20260311/briks-mozhet-zavershit-konflikt-v-irane-i-formirovanie-mnogopolyarnogo-mira-1154257708.html

БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Эскалация конфликта вокруг Ирана может стать катализатором процесса ускоренного формирования многополярного мира, который завершится по инициативе стран БРИКС, прежде всего России и Китая. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, уже несколько десятилетий, и особенно в последние годы, можно наблюдать, как "на мир наступает средневековье" с его порядками и моделями поведения."Оговорки, попытки вести себя так, чтобы кого-то не обидеть – как в быту, так и на мировой арене – вызывают улыбку. Сейчас (в мировой политике – ред.), если ты хам, то правишь балом", – заметил собеседник.Неудивительно, что все мировые институты, которые были ранее созданы и длительное время успешно действовали для регулирования отношений между государствами, такие как Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО и прочие теперь ничто, а любые вопросы надо согласовывать с Соединенными Штатами, добавил Шатров."И, мне кажется, это точно не будет десятилетия, и продлится ли до конца срока Трампа – вопрос. Думаю, даже в этот период произойдут изменения. Потому что мир не выдержит. С ролью императора планеты не справится никто, даже "великий Трамп", – прокомментировал эксперт.По его мнению, объясняется это тем, что странам жизненно необходимо доверие друг к другу и уверенность в завтрашнем дне, которая невозможна, если их существование зависит от одного государства, лидер которого, к тому же, может действовать непредсказуемо и незаконно. Такого быть не должно, мы должны объединиться, считает собеседник.Вполне возможно, что именно конфликт на Ближнем Востоке, его эскалация, подогреваемая США, и станет катализатором процесса объединения и, по сути, завершением формирования многополярного мира, предположил эксперт.По его мнению, сказать так, осознать опасность и заявить о готовности объединиться должны десятки стран, тогда что-то изменится. Возглавить же это движение могут страны БРИКС, прежде всего Россия или Китай, считает Шатров.По мнению Шатрова, такой сценарий не означает, что России из США надо непременно сделать врага – речь о том, что сегодня идет проверка мира на договороспособность."Пока, мне кажется, мы хотим "зверя" успокоить. Судя по тому, что был телефонный звонок Трампа Путину, что они поговорили, и это удовлетворило обе стороны. И явно они обсуждали больше, чем нам сообщили, это касается и последних событий. Диалог идет, и это важно, в том числе, учитывая, что переговоры между РФ и США по Украине продолжаются", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в ИранеУдары США и Израиля по Ирану – в Кремле сделали заявлениеТрамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль

