https://crimea.ria.ru/20260311/atakoy-na-stantsii-gazproma-kiev-khochet-ostanovit-postavki-gaza-v-evropu-1154256518.html
Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T17:43
2026-03-11T17:43
2026-03-11T18:02
новости
министерство обороны рф
газ
газпром
газоснабжение
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/86/1117778612_0:276:2500:1682_1920x0_80_0_0_d9f32083d5eaa38ca8a8e3a2a191e9b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по компрессорным станциям юга России сделали в Минобороны РФ.Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два – перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, уточнили в МО РФ.Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамТурция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореАтака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/86/1117778612_0:0:2299:1724_1920x0_80_0_0_f8ccd595b74655fb6bb5ccc2ab22be1b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, газ, газпром, газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
Атакой на станции "Газпрома" киевский режим хочет сорвать поставки газа в Европу – МО РФ
17:43 11.03.2026 (обновлено: 18:02 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по компрессорным станциям юга России сделали в Минобороны РФ.
"В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", – сказано в сообщении МО РФ.
Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два – перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, уточнили в МО РФ.
Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.
"Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции "Русская" киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе", – добавили в сообщении.
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов
"Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: