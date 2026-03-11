https://crimea.ria.ru/20260311/atakoy-na-stantsii-gazproma-kiev-khochet-ostanovit-postavki-gaza-v-evropu-1154256518.html

Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу

Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу

Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по... РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по компрессорным станциям юга России сделали в Минобороны РФ.Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два – перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, уточнили в МО РФ.Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамТурция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореАтака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности

