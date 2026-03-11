Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260311/atakoy-na-stantsii-gazproma-kiev-khochet-ostanovit-postavki-gaza-v-evropu-1154256518.html
2026-03-11T17:43
2026-03-11T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по компрессорным станциям юга России сделали в Минобороны РФ.Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два – перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, уточнили в МО РФ.Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
новости, министерство обороны рф, газ, газпром, газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
17:43 11.03.2026 (обновлено: 18:02 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается наносить удары по объектам "Газпрома" и остановить поставки российского газа европейским потребителям. Такое заявление на фоне атак по компрессорным станциям юга России сделали в Минобороны РФ.

"В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", – сказано в сообщении МО РФ.

Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два – перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, уточнили в МО РФ.
Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.
"Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции "Русская" киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе", – добавили в сообщении.
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
 
НовостиМинистерство обороны РФГазГазпромГазоснабжениеБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
