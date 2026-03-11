https://crimea.ria.ru/20260311/ataka-vsu-na-sevastopol-prodolzhaetsya--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1153842236.html

Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу

Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. На данный момент над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. На данный момент над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, атака новых ударов также отражается в районе Северной стороны города и Фиолента.На данный момент известно, что в результате атаки в районе садового товарищества "Гранат" загорелся склад строительных материалов и частного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

