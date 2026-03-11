Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. На данный момент над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:18
2026-03-11T07:26
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
срочные новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a27e0d0065a3114150f5e6841977e9fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. На данный момент над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, атака новых ударов также отражается в районе Северной стороны города и Фиолента.На данный момент известно, что в результате атаки в районе садового товарищества "Гранат" загорелся склад строительных материалов и частного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу

Над Севастополем сбили 9 воздушных целей – повреждены жилые дома и машины

07:18 11.03.2026 (обновлено: 07:26 11.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. На данный момент над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, атака новых ударов также отражается в районе Северной стороны города и Фиолента.
На данный момент известно, что в результате атаки в районе садового товарищества "Гранат" загорелся склад строительных материалов и частного дома.
В садовых товариществах "Троллейбусник-1", Троллейбусник-2" и "Ямал" зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. Также в районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей, добавил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
