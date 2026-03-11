https://crimea.ria.ru/20260311/ataka-vsu-na-sevastopol-i-stantsii-gazproma-na-yuge-rossii--glavnoe-1154257943.html

Атака ВСУ на Севастополь и станции "Газпрома" на юге России – главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Девять воздушных целей сбиты над Севастополем в результате отражения атаки ВСУ. Станции "Газпрома" атакованы в Краснодарском крае. Участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Милосердов назначен заместителем мера города Феодосии. Исполняющей обязанности директора Симферопольского государственного цирка назначена Олимпия Тезикова. Четыре электроподстанции будут реконструированы в этом году в Крыму. Вопрос о подведении в Крым с материковой части России дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа, рассматривают власти республики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольВ Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Над регионом сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, новую атаку также отразили в районе Северной стороны города и Фиолента.На данный момент известно, что в результате атаки в районе садового товарищества "Гранат" загорелся склад строительных материалов и частного дома.Станции "Газпрома" атакованы на юге России"Газпром" сообщил об атаке на компрессорную станцию "Русская" на юге России. Накануне, по данным компании, были также атакованы станции "Береговая" и "Казачья".Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз, уточнили в компании.Назначения в КрымуВ Феодосии на должность заместителя главы администрации назначен участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Милосердов. Об этом сообщил мэр Владимир Ким.Милосердов будет курировать работу отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, управлений муниципального контроля и городского развития. добавил градоначальник."С октября 2025 года в рамках региональной кадровой программы "Герои Крыма" он проходил стажировку в администрации Феодосии, приобрел опыт взаимодействия с профильными подразделениями и изучил ключевые аспекты муниципального управления", - написал Ким в Telegram.Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения."В ходе собрания коллектива, министерство культуры Республики Крым в лице министра культуры Манежиной Татьяны Анатольевны и заместителя зинистра культуры Терещенко Андрея Николаевича объявило о назначении Тезиковой Олимпии Борисовны исполняющей обязанности директора – художественного руководителя Симферопольского государственного цирка имени Б. Тезикова", – сообщили в пресс-службе цирка.Четыре подстанции реконструируют В КрымуВ Крыму в этом году планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Об этом сообщил гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский на пресс-конференции в Симферополе."В текущем году планируем реализовать 73 проекта на сумму порядка 8 миллиардов рублей… Одним из наиболее важных является реконструкция подстанции "Трудовое" в Симферопольском районе. Мы переводим ее из класса напряжения 35 киловольт на 110 киловольт, соответственно, увеличиваем установленную мощность трансформаторов более чем в два раза", - сказал руководитель предприятия.Новая ветка газопровода и месторожденя газа в КрымуВласти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на пресс-конференции в Симферополе."У нас как в энергетике, так и по газу, в перспективе 2030-2035 годов наблюдается приближение дефицита энергоресурса. На сегодняшний день прорабатывается вопрос ввода в эксплуатацию новых месторождений для организации добычи природного газа в Крыму и заведения его через магистральные сети в распределительные сети газоснабжения. Также прорабатывается дополнительно вопрос подведения с материковой части дополнительной ветки (газопровода – ред.)", - сказал Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

2026

