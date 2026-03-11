https://crimea.ria.ru/20260311/ataka-na-gazovoz-arktik-metagaz--otsenka-mid-i-detali-intsidenta-1154257368.html

Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента

11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на гражданское коммерческое судно "Арктик Метагаз".В среду Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.Теракт и военное преступление"Нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением действующих норм международного права. Речь идет о целенаправленном ударе по гражданскому объекту, потенциально влекущем тяжелые последствия в виде гибели людей и ущерба окружающей среде. Иными словами – террористическом акте и военном преступлении", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что теракт был совершен в непосредственной близости от берегов государства-члена ЕС, однако пока ни одно из европейских государств не осудило произошедшее. Кроме того, отметила, что в западных СМИ появилась ложная информация о том, что "судно загорелось само и затонуло в результате пожара".Детали инцидентаКак уточнила Захарова, атака произошла в 4:25 утра по местному времени. Танкер перевозил 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа.В тот же вечер в 20:30 по местному времени все члены экипажа были спасены подошедшим на помощь танкером, который должен был доставить их в первый российский порт, напомнила официальный представитель МИД. Во время пожара на газовозе два члена экипажа получили серьезные ожоги. В связи с этим было принято решение об их срочной эвакуации.Морские власти Мальты отказали в эвакуации российских моряков. Помощь оказала морская спасательная служба Ливийской Республики, направившая свой быстроходный катер, на котором пострадавшие были доставлены в береговой госпиталь порта Бенгази.При активном содействии Посольства России в Ливии моряки в течение четырех дней получали профессиональный медицинский уход и лечение. После стабилизации самочувствия пострадавших, признания медиками их состояния здоровья приемлемым для перелета в Россию 10 марта два члена экипажа были доставлены специальным рейсом на территорию России и размещены в больнице, проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Президент России Владимир Путин ранее назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в ЕвропуЗеленский решил расширять санкции на российский танкерный флотРоссийский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море

2026

Новости





