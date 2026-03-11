https://crimea.ria.ru/20260311/arenda-kvartir-v-krymu-kak-izmenilis-tseny-1153844101.html
Аренда квартир в Крыму: как изменились цены
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель категории долгосрочной аренды платформы "Авито Недвижимость" Константин Каменев.Ранее "Коммерсант" опубликовал исследование онлайн-платформы ЦИАН, согласно которому средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 40 ключевых городах России в феврале составила 28,4 тысяч рублей в месяц. Значение сократилось к январю на 1,5%, к сентябрьскому максимуму прошлого года – на 5,8%.Эксперт уточнил, что однокомнатные квартиры в регионе подорожали за год на 16% (до 30,2 тыс. рублей), двухкомнатные – на 12% (до 38,4 тыс. рублей), трехкомнатные – на 8% (до 46,1 тыс. рублей), студии – на 9% (до 27,2 тыс. рублей в месяц).Как отметил аналитик, особым спросом в Крыму пользуются именно однокомнатные квартиры. Этот сегмент выбирают чаще всего, поскольку он помогает арендаторам экономить и откладывать средства на покупку собственного жилья, при этом позволяя небольшой семье пользоваться изолированными кухней и комнатой. Этот спрос стимулирует рост стоимости аренды.При этом в Севастополе динамика оказалась более заметной. По словам Каменева, за год средняя ставка аренды квартир в городе увеличилась на 21%, до 32,9 тыс. рублей в месяц.Как пояснил специалист, рост арендных ставок в Севастополе связан с сохраняющимся высоким интересом арендаторов и относительно ограниченным предложением на рынке. Дополнительным фактором выступают базовые экономические процессы в регионе. Повышение стоимости коммунальных услуг, ремонта и обслуживания жилья влияет на восприятие рыночных цен собственниками, указал Каменев. Собственники также могут повышать арендные ставки, ориентируясь на изменение цены продажи недвижимости. При этом в отдельных сегментах рынка динамика может различаться в зависимости от структуры предложения и характеристик конкретных объектов, заключил аналитик.
08:48 11.03.2026 (обновлено: 08:49 11.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА Новости Крым
рассказал руководитель категории долгосрочной аренды платформы "Авито Недвижимость" Константин Каменев.
Ранее "Коммерсант" опубликовал исследование онлайн-платформы ЦИАН, согласно которому средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 40 ключевых городах России в феврале составила 28,4 тысяч рублей в месяц. Значение сократилось к январю на 1,5%, к сентябрьскому максимуму прошлого года – на 5,8%.
"Относительно февраля 2025 года средняя ставка аренды квартир в Крыму по предложению на "Авито Недвижимость" выросла на 15% и составила 34,6 тысяч рублей в месяц", - сказал Каменев.
Эксперт уточнил, что однокомнатные квартиры в регионе подорожали за год на 16% (до 30,2 тыс. рублей), двухкомнатные – на 12% (до 38,4 тыс. рублей), трехкомнатные – на 8% (до 46,1 тыс. рублей), студии – на 9% (до 27,2 тыс. рублей в месяц).
Как отметил аналитик, особым спросом в Крыму пользуются именно однокомнатные квартиры. Этот сегмент выбирают чаще всего, поскольку он помогает арендаторам экономить и откладывать средства на покупку собственного жилья, при этом позволяя небольшой семье пользоваться изолированными кухней и комнатой. Этот спрос стимулирует рост стоимости аренды.
При этом в Севастополе динамика оказалась более заметной. По словам Каменева, за год средняя ставка аренды квартир в городе увеличилась на 21%, до 32,9 тыс. рублей в месяц.
"Также мы фиксируем рост по всем форматам комнатности: у студий – на 11%, до 25 тыс. рублей в месяц, у однокомнатных квартир – на 20%, до 30 тыс. рублей, у двухкомнатных – на 22%, до 38,2 тыс. рублей, у трехкомнатных – на 11%, до 50 тыс. рублей", - уточнил он.
Как пояснил специалист, рост арендных ставок в Севастополе связан с сохраняющимся высоким интересом арендаторов и относительно ограниченным предложением на рынке.
Дополнительным фактором выступают базовые экономические процессы в регионе. Повышение стоимости коммунальных услуг, ремонта и обслуживания жилья влияет на восприятие рыночных цен собственниками, указал Каменев.
Собственники также могут повышать арендные ставки, ориентируясь на изменение цены продажи недвижимости. При этом в отдельных сегментах рынка динамика может различаться в зависимости от структуры предложения и характеристик конкретных объектов, заключил аналитик.
