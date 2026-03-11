https://crimea.ria.ru/20260311/arenda-kvartir-v-krymu-kak-izmenilis-tseny-1153844101.html

Аренда квартир в Крыму: как изменились цены

Аренда квартир в Крыму: как изменились цены - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Аренда квартир в Крыму: как изменились цены

В Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель категории... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T08:48

2026-03-11T08:48

2026-03-11T08:49

эксклюзивы риа новости крым

крым

севастополь

аренда жилья

жилье

жилье в крыму

новости крыма

цены в крыму

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144554611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e77c006cb3037e6bc60b77d8773e6282.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель категории долгосрочной аренды платформы "Авито Недвижимость" Константин Каменев.Ранее "Коммерсант" опубликовал исследование онлайн-платформы ЦИАН, согласно которому средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 40 ключевых городах России в феврале составила 28,4 тысяч рублей в месяц. Значение сократилось к январю на 1,5%, к сентябрьскому максимуму прошлого года – на 5,8%.Эксперт уточнил, что однокомнатные квартиры в регионе подорожали за год на 16% (до 30,2 тыс. рублей), двухкомнатные – на 12% (до 38,4 тыс. рублей), трехкомнатные – на 8% (до 46,1 тыс. рублей), студии – на 9% (до 27,2 тыс. рублей в месяц).Как отметил аналитик, особым спросом в Крыму пользуются именно однокомнатные квартиры. Этот сегмент выбирают чаще всего, поскольку он помогает арендаторам экономить и откладывать средства на покупку собственного жилья, при этом позволяя небольшой семье пользоваться изолированными кухней и комнатой. Этот спрос стимулирует рост стоимости аренды.При этом в Севастополе динамика оказалась более заметной. По словам Каменева, за год средняя ставка аренды квартир в городе увеличилась на 21%, до 32,9 тыс. рублей в месяц.Как пояснил специалист, рост арендных ставок в Севастополе связан с сохраняющимся высоким интересом арендаторов и относительно ограниченным предложением на рынке. Дополнительным фактором выступают базовые экономические процессы в регионе. Повышение стоимости коммунальных услуг, ремонта и обслуживания жилья влияет на восприятие рыночных цен собственниками, указал Каменев. Собственники также могут повышать арендные ставки, ориентируясь на изменение цены продажи недвижимости. При этом в отдельных сегментах рынка динамика может различаться в зависимости от структуры предложения и характеристик конкретных объектов, заключил аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму строят больше всего квартирЧто ждет рынок недвижимости в КрымуКак защититься от "эффекта Долиной"

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, аренда жилья, жилье, жилье в крыму, новости крыма, цены в крыму, цены и тарифы