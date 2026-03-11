Активность Солнца снизилась до минимальных значений

https://crimea.ria.ru/20260311/aktivnost-solntsa-snizilas-do-minimalnykh-znacheniy-1153845234.html

СИМФЕРОПОЛЬ,11мар – РИА Новости Крым. Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется - неизвестно. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет", - отмечают астрономы.По информации ученых, глобальная активность Солнца падает существенно быстрее прогнозов. По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко провалился до уровня 78.5, но затем вернулся на среднюю прогнозную траекторию. Показательным в этом плане должен стать текущий месяц."На светиле регистрируется очень незначительный темп вспышек, а также ощущается существенная нехватка энергии для активных процессов. Этот процесс, как уже отмечалось, пока рассматривается как временный, но насколько он затянется и когда звезда накопит силы, чтобы оттолкнуться от дна, не может сказать никто", - резюмировали в Лаборатории.Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который несколько недель назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаМощный взрыв произошел на Солнце – что грозит ЗемлеАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

