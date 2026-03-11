Рейтинг@Mail.ru
Активность Солнца снизилась до минимальных значений - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/aktivnost-solntsa-snizilas-do-minimalnykh-znacheniy-1153845234.html
Активность Солнца снизилась до минимальных значений
Активность Солнца снизилась до минимальных значений - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Активность Солнца снизилась до минимальных значений
Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется - неизвестно. Об... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T09:40
2026-03-11T09:40
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70c56e634115ea5206233ecca28aa142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11мар – РИА Новости Крым. Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется - неизвестно. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет", - отмечают астрономы.По информации ученых, глобальная активность Солнца падает существенно быстрее прогнозов. По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко провалился до уровня 78.5, но затем вернулся на среднюю прогнозную траекторию. Показательным в этом плане должен стать текущий месяц."На светиле регистрируется очень незначительный темп вспышек, а также ощущается существенная нехватка энергии для активных процессов. Этот процесс, как уже отмечалось, пока рассматривается как временный, но насколько он затянется и когда звезда накопит силы, чтобы оттолкнуться от дна, не может сказать никто", - резюмировали в Лаборатории.Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который несколько недель назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаМощный взрыв произошел на Солнце – что грозит ЗемлеАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92c48b01b7f60b9225193768243b6d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, новости
Активность Солнца снизилась до минимальных значений

Солнечная активность упала до самых низких значений за 3,5 года

09:40 11.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРассвет над Ялтой
Рассвет над Ялтой
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,11мар – РИА Новости Крым. Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется - неизвестно. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет", - отмечают астрономы.
По информации ученых, глобальная активность Солнца падает существенно быстрее прогнозов. По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко провалился до уровня 78.5, но затем вернулся на среднюю прогнозную траекторию. Показательным в этом плане должен стать текущий месяц.
"На светиле регистрируется очень незначительный темп вспышек, а также ощущается существенная нехватка энергии для активных процессов. Этот процесс, как уже отмечалось, пока рассматривается как временный, но насколько он затянется и когда звезда накопит силы, чтобы оттолкнуться от дна, не может сказать никто", - резюмировали в Лаборатории.
Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который несколько недель назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикикосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
12:32Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
12:19Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
12:15Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
12:07В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечания
11:59Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
11:58В Феодосии назначили нового заместителя мэра
11:51Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
11:40Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
11:36Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
11:22Длительный отдых в марте – куда едут россияне
11:13Хищение скифского золота – Следком возбудил дело
11:05На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
10:55Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
10:54В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек
10:48В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
10:45Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
10:33Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти
Лента новостейМолния