Агент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв российской военной авиатехники на аэродромах с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотников, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта, указали в ведомстве.Злоумышленник извлек указанные материалы из условленных мест и перевез к себе в квартиру. Он произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником.По указанию куратора задержанный неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.Его задержали на территории Ивановской области. По месту его проживания обнаружены и изъяты FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи.*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в ПетербургеФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже

