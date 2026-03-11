Рейтинг@Mail.ru
Агент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Агент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв российской военной авиатехники на... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв российской военной авиатехники на аэродромах с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотников, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта, указали в ведомстве.Злоумышленник извлек указанные материалы из условленных мест и перевез к себе в квартиру. Он произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником.По указанию куратора задержанный неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.Его задержали на территории Ивановской области. По месту его проживания обнаружены и изъяты FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи.*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Агент спецслужб Украины готовил подрывы российской военной авиатехники с помощью БПЛА

10:03 11.03.2026
 
Боевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв российской военной авиатехники на аэродромах с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp* инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотников, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта, указали в ведомстве.
Злоумышленник извлек указанные материалы из условленных мест и перевез к себе в квартиру. Он произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником.
По указанию куратора задержанный неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.
Его задержали на территории Ивановской области. По месту его проживания обнаружены и изъяты FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи.
*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
