53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

2026-03-11

2026-03-11T20:28

2026-03-11T20:28

2026-03-11T20:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.МО уточнило, что 21 БПЛА уничтожили над Крымом, девять БПЛА - над Краснодарским краем, восемь БПЛА - над Белгородской областью, семь БПЛА - над акваторией Черного моря, шесть БПЛА - над Курской областью, два БПЛА - над Воронежской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской областиКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляАгент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ

