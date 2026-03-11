Рейтинг@Mail.ru
53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T20:28
2026-03-11T20:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.МО уточнило, что 21 БПЛА уничтожили над Крымом, девять БПЛА - над Краснодарским краем, восемь БПЛА - над Белгородской областью, семь БПЛА - над акваторией Черного моря, шесть БПЛА - над Курской областью, два БПЛА - над Воронежской областью.
РИА Новости Крым
53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

20:28 11.03.2026 (обновлено: 20:42 11.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.
"Одиннадцатого марта текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что 21 БПЛА уничтожили над Крымом, девять БПЛА - над Краснодарским краем, восемь БПЛА - над Белгородской областью, семь БПЛА - над акваторией Черного моря, шесть БПЛА - над Курской областью, два БПЛА - над Воронежской областью.
