185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260311/185-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153843630.html
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны.Также дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Сутками ранее средства ПВО в течение ночи сбили над регионами РФ 17 вражеских дронов, в том числе девять – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и еще 10 регионами России уничтожили 185 беспилотников

07:56 11.03.2026 (обновлено: 08:08 11.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Также дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями.
Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
Сутками ранее средства ПВО в течение ночи сбили над регионами РФ 17 вражеских дронов, в том числе девять – над Крымом.
