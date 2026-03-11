https://crimea.ria.ru/20260311/185-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153843630.html

185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об... РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны.Также дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Сутками ранее средства ПВО в течение ночи сбили над регионами РФ 17 вражеских дронов, в том числе девять – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

