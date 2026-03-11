https://crimea.ria.ru/20260311/185-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153843630.html
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:56
2026-03-11T07:56
2026-03-11T08:08
министерство обороны рф
атаки всу
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f1ce70483c3158c7493fe77851cd0ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны.Также дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Сутками ранее средства ПВО в течение ночи сбили над регионами РФ 17 вражеских дронов, в том числе девять – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca9bd02df5c3514260e83d3817575ac4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и еще 10 регионами России уничтожили 185 беспилотников
07:56 11.03.2026 (обновлено: 08:08 11.03.2026)