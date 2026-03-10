https://crimea.ria.ru/20260310/zvezda-aleksandra-zatsepina-sto-let-v-muzyke-1153820215.html

Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке

Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке

Родись он на западе, его называли бы шлягерменом. Но если шлягер ограничен временными рамками популярности, то музыка Александра Зацепина – никогда. Он написал... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T15:24

2026-03-10T15:24

2026-03-10T15:24

музыка

культура

кино

александр зацепин

эксклюзивы риа новости крым

искусство

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153819624_0:113:1844:1150_1920x0_80_0_0_50ab1ed4e989d0f3fa804097e1e95110.jpg

Родись он на западе, его называли бы шлягерменом. Но если шлягер ограничен временными рамками популярности, то музыка Александра Зацепина – никогда. Он написал песню про зайцев и песню про медведей, про январскую вьюгу и детство, которое уходит в неизвестные города, работал с самым популярным режиссером советских комедий Леонидом Гайдаем. Может, популярность песен Зацепина – только тень от непревзойденного мастера комедии? Но отчего же песни его из кино множество лет живут сами по себе?Джаз и классика как основаСаша Зацепин с детства занимался музыкой, сначала дома с педагогом, потом пошел в музыкальную школу и уже в третьем-четвертом классе сочинял музыку. Никогда не угадаешь, кого поцелует Бог – так в семье хирурга и учительницы в Новосибирске родился будущий композитор. Почву для таланта родители готовили с детства: в доме была обширная библиотека записей классической музыки. И ее не просто хранили, но и слушали.Еще в школе музыкально одаренный юноша организовал небольшой джаз-оркестр.Время было тяжелое. В глубоком сибирском тылу и взрослым, и детям во время Великой Отечественной приходилось несладко. Будущий композитор окончил курсы трактористов и вспахивал колхозные поля. После окончания школы поступил в институт, готовящий инженеров-железнодорожников. За неуспеваемость был отчислен. В марте 1945 года его призвали в армию.После дембеля Александра взяли аккомпаниатором в Новосибирскую филармонию. А потом приняли в консерваторию в Алма-Ате. Дипломная работа — балет "Старик Хоттабыч", его поставили в Алма-Атинском театре оперы и балета.Первая песня к киноленте у Зацепина появилась в 1956 году. "Надо мной небо синее, облака лебединые…" из фильма "Наш милый доктор" была очень популярной и стала первой визитной карточкой композитора. Через два года из Алма-Аты композитор уезжает в столицу и, чтобы прокормиться, не стесняется играть на аккордеоне в ресторанах. До встречи с Леонидом Гайдаем оставалось восемь лет.Два Леонида и АлександрГайдай снимает комедию "Операция "Ы" или другие приключения Шурика". Со своим постоянным композитором Никитой Богословским он поссорился и ищет нового автора музыки к фильму. Супруга режиссера Нина Гребешкова рекомендует ему обратить внимание на начинающего композитора Александра Зацепина. Так трио Гайдай-Зацепин-Дербенев сложится на много десятков лет, до смерти Дербенева и Гайдая.Зацепин совместно с Деребеневым написал множество песен. Работали они нетрадиционно: слова надо было положить на музыку, тогда как обычно песни пишутся наоборот – исходя из слов.Если работать с Дербеневым Зацепину было легко и интересно, то с Гайдаем – интересно, но не легко. Режиссер, например, множество раз браковал варианты мелодий и песен к "Кавказской пленнице" и довел творческий тандем поэта и композитора практически до увольнения. Придирки были вплоть до того, что спины об ось могут чесать только блохастые медведи!"У него чрезвычайно много эксцентрики, которую я люблю. Когда мы начали делать наш первый фильм - "Операцию "Ы" - мне, как всегда, дали сценарий, по которому я должен был написать музыкальную экспликацию номеров. Там были лаконичные и понятные ремарки — что, в каком жанре нужно сделать: "здесь галоп", "здесь марш", "здесь полька" и так далее. Я довольно быстро включился, но первое время он меня постоянно подбадривал: "Саша, а быстрее нельзя?" Потом, когда мы сработались, он стал мне полностью доверять", - так объясняет свое пристрастие к Гадаю Зацепин.Именно в комедиях Гайдая окреп неповторимый музыкальный стиль Зацепина – для него характерны простые выразительные мелодии без изысков, написанные по всем законам мажорно-минорной тональности, часто на грани банальности, но сразу ложащиеся на слух и в память. И это несмотря на то, что Зацепин убежден: музыка в театре или в кино — прикладная и надо, чтобы она соответствовала изобразительному ряду, задумке режиссера, была в контексте с изображением.Благодаря отличной запоминаемости мелодий карьера Зацепина складывалась более чем успешно. Его песни звучали в кино и на эстраде, их исполняли кумиры поколения - Андрей Миронов, Юрий Никулин, Олег Даль, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева и Алла Пугачева.Самая любимая мелодия собственного сочинения у Зацепина – из фильма Михаила Калатозова "Красная палатка". Она, признавался Зацепин, сразу пришла ему в голову целиком, как и песня к "Земле Санникова" "Есть только миг".На запад и обратноВ молодости друзья называли Александра Зацепина Железным Дровосеком - работоспособность у него была удивительная. О тех годах композитор рассказывал так:Всего Александр Зацепин написал более 300 песен и романсов, и музыку к более чем ста фильмам. А еще он – музыкальный изобретатель. В работе над киномузыкой Зацепин при отсутствии синтезаторов использовал для записи отдельных звуковых эффектов и тембров самые разнообразные подручные предметы - манки для уток, свистки, линейку или погремушки. А в середине 1970-х годов создал собственную студию звукозаписи с высочайшим уровнем записи и возможностей. Собирал ее сам: пригодились навыки радиолюбителя, ведь в продаже ничего необходимого не было.На создание студии Зацепин потратил все накопленные гонорары — сумму, сопоставимую со стоимостью двух автомобилей. Именно в студии была аранжирована и записана музыка погони для фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Технический уровень студии Зацепина оказался настолько высок, что туда приходили делать записи множество звезд советской эстрады. Там же записали уникально аранжированную музыку к фильму "31 июня" 1978 года.Тогда же во время поездки в Америку композитору предложили немыслимое - пятилетний контракт на написание музыки к фильмам: "Меня огорошили сообщением, что по советским законам я не имею права подписывать подобные контракты, за меня это должно делать министерство иностранных дел или другие компетентные органы". И Зацепин начал искать возможность уехать из страны, чтобы получить возможность работать на западе.Для этого он женится фиктивным браком на французской художнице Женевьеве Прешак и, выждав два года поле официальной регистрации брака (раньше из страны не выпускали), уезжает во Францию на ПМЖ без смены гражданства. Но оказалось, что композитор перепутал туризм с эмиграцией: красивая картинка из западных журналов обернулась суровой капиталистической реальностью: Зацепин остался в чужой стране без средств к существованию. От безысходности брался сочинять музыку для рекламы кофе, которую снимал другой эмигрант - кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский, подрабатывал игрой на аккордеоне в ночном баре.Секрет работоспособности долгожителяДва с половиной года промыкавшись во Франции, Зацепин вернулся на Родину с приходом перестройки. И продолжил сотрудничество с Леонидом Гайдаем, работает над его поздними фильмами "Где находится нофелет?". "Она с метлой, он в черной шляпе".Александр Зацепин писал музыку к фильмам до 1991 года, затем изменились не только времена, но и жизнь стала другой: в 1993 году умирает Гайдай, а двумя годами спустя – Дербенев.Их на его счету пять. А еще - несколько балетов и музыкального сопровождения к театральным постановкам."Понимаете, я работал с такими режиссерами, которые мне очень нравились, и мне интересно с ними было работать. Сейчас я не вижу музыкальных фильмов - их просто не снимают. И комедий эксцентрических не делают. Почему-то немного это приостановилось, и не только в нашей стране. Если взять французские фильмы 1950-1960-х годов — это действительно были интересные картины. А сейчас это все напоминает какой-то сплошной серый сериал, который смотреть и скучно, и грустно. Там есть фон и одни диалоги - и больше ничего", - сожалеет музыкант.И продолжает работать над музыкой для театров, в свои сто лет не давая себе поблажки: оставаться в отличной форме ему помогает хороший сон, ежедневная зарядка и правильное питание."У меня передышки нет. Каждый день встаю в 7 утра. Делаю зарядку 35 минут. Душ, затем всякие упражнения для глаз. Меня раздражает, что на это нужно время. А с другой стороны — хочешь быть здоровым и в рабочем состоянии, нужно все время какую-то физическую нагрузку давать организму. После зарядки сажусь за работу, после — перерыв на обед час-полтора. Часов в 17 пью чай или кофе с сушками. Для расслабления. А после опять за работу. Вчера лег в 23:15. Но иногда зарабатываюсь до 12, а то и до полпервого. Сам себя ругаю за это. Но хочется закончить, когда в голове все сложилось. А если бросить, потом начинаешь долго вспоминать, а какие у меня были варианты? А это потеря времени", - рассказывал он о своем режиме дня в одном из больших интервью.Может быть поэтому Заслуженный деятель искусств, Народный артист, Герой труда России творит так много, что стремится наверстать пустоты в современном музыкальном пространстве."В музыке ничего нового интересного не слышу. Трудно сказать, с чем это связано. Это же не только у нас так. И в Европе, и в Америке то же самое. Не рождаются хиты на десятилетия. Последним ярким артистом, на мой взгляд, был Майкл Джексон, который собирал стадионы по всему миру и продавал альбомы миллионными тиражами. Ни в Англии, ни в Америке сегодня нет такого уровня исполнителей. Образовался вакуум. Синусоида искусства сегодня опустилась вниз. Но она обязательно пойдет вверх", - оптимистично смотрит в музыкальное будущее столетний композитор.Известные песни Зацепина:· "Песенка о медведях" (из к/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика")· "Если б я был султан" (из к/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика")· "Песня про зайцев" (из к/ф "Бриллиантовая рука")· "Остров невезения" (из к/ф "Бриллиантовая рука")· "Танго-пародия (Помоги мне…)" (из к/ф "Бриллиантовая рука")· "Есть только миг" (из к/ф "Земля Санникова")· "Звенит январская вьюга" (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")· "Маруся" (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")· "Разговор со счастьем" (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")· "Любовь одна виновата" (из к/ф "Центровой из Поднебесья")· "Волшебник-недоучка" (из к/ф "Отважный Ширак")· "Куда уходит детство" (из к/ф "Фантазии Веснухина")· "Этот мир" (из к/ф "Женщина, которая поет")· "Ищу тебя" (из к/ф "31 июня")Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру ШаинскомуПутин поздравил композитора Зацепина со 100-летиемГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

музыка, культура, кино, александр зацепин, искусство , кинематограф