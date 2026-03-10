Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260310/zhdat-li-nashestviya-komarov-v-krymu--otvet-uchenogo-1153831998.html
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого
Этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T19:59
2026-03-10T19:59
эксклюзивы риа новости крым
крым
насекомые
климат
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138093002_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_e42a477599ab43fa702d526969c260ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков."Большинство комаров так или иначе связаны с водой, потому что личинки и куколки у них живут в водной среде, во влажном месте. Все зависит от вида. И только имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомого - ред.) - наземные. Соответственно, если влажность повышена, то это как раз фактор, который способствуют развитию этих насекомых", - пояснил ученый.По его словам, исключать нашествия кровососущих насекомых в Крыму этой весной не стоит: количество комаров может вырасти, так как из-за осадков станет больше временных водоемов для личинок. Однако спрогнозировать развитие событий довольно сложно, уверил собеседник.Он пояснил, что комары — отличная кормовая база для насекомоядных птиц, которые "потребляют их тоннами". Ученый добавил, что в целом потепление климата ведет к увеличению числа насекомых, которые в теплых и влажных условиях чувствуют себя вольготно.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму с первыми теплыми весенними днями начали фиксировать активность клещей. В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСНашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138093002_0:0:969:727_1920x0_80_0_0_91c96cbd942422d0d3dd6a8254f510c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, насекомые, климат, мнения, новости крыма
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого

В Крыму весной возможно нашествие комаров из-за снежной зимы – ученый

19:59 10.03.2026
 
© РИА Новости . Entomological Society of AmericaКомар. Архивное фото
Комар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Entomological Society of America
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков.
"Большинство комаров так или иначе связаны с водой, потому что личинки и куколки у них живут в водной среде, во влажном месте. Все зависит от вида. И только имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомого - ред.) - наземные. Соответственно, если влажность повышена, то это как раз фактор, который способствуют развитию этих насекомых", - пояснил ученый.
По его словам, исключать нашествия кровососущих насекомых в Крыму этой весной не стоит: количество комаров может вырасти, так как из-за осадков станет больше временных водоемов для личинок. Однако спрогнозировать развитие событий довольно сложно, уверил собеседник.
"Если сейчас будут постоянно идти дожди в Крыму, то вспышки численности комаров возможны. Если дальше будет засуха или другие факторы, которые препятствуют их размножению, то нет. Однако, по всей вероятности, все будет уравновешенно. Если и случится вспышка, то природа все поправит и сбалансирует", - отметил Стрюков.
Он пояснил, что комары — отличная кормовая база для насекомоядных птиц, которые "потребляют их тоннами".
Ученый добавил, что в целом потепление климата ведет к увеличению числа насекомых, которые в теплых и влажных условиях чувствуют себя вольготно.
Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму с первыми теплыми весенними днями начали фиксировать активность клещей. В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНасекомыеКлиматМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Еще 19 беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
20:31Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
20:21Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров
20:16В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
20:04Дым до небес – что горит в Крыму
19:59Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого
19:42В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано
19:20ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
19:17В Феодосии слышна стрельба – причина
19:1168 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
18:46ПВО отражает атаку на Сочи
18:41Миротворец: Александр III в Крыму
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
Лента новостейМолния