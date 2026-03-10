https://crimea.ria.ru/20260310/zhdat-li-nashestviya-komarov-v-krymu--otvet-uchenogo-1153831998.html

Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков."Большинство комаров так или иначе связаны с водой, потому что личинки и куколки у них живут в водной среде, во влажном месте. Все зависит от вида. И только имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомого - ред.) - наземные. Соответственно, если влажность повышена, то это как раз фактор, который способствуют развитию этих насекомых", - пояснил ученый.По его словам, исключать нашествия кровососущих насекомых в Крыму этой весной не стоит: количество комаров может вырасти, так как из-за осадков станет больше временных водоемов для личинок. Однако спрогнозировать развитие событий довольно сложно, уверил собеседник.Он пояснил, что комары — отличная кормовая база для насекомоядных птиц, которые "потребляют их тоннами". Ученый добавил, что в целом потепление климата ведет к увеличению числа насекомых, которые в теплых и влажных условиях чувствуют себя вольготно.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму с первыми теплыми весенними днями начали фиксировать активность клещей. В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСНашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму

