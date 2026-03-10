Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T15:14
2026-03-10T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры.Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО)."Массандра" – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
РИА Новости Крым
Новости
массандра, санкции, санкции против россии, крым под санкциями, владимир зеленский, украина, новости
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму

Зеленский подписал указ о введении санкций против крымского винзавода "Массандра"

15:14 10.03.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРяды дубовых бочек для "вызревания" вина марки "Мадера" на винодельческом заводе "Массандра"
Ряды дубовых бочек для вызревания вина марки Мадера на винодельческом заводе Массандра - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".
Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры.
Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
"Массандра" – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
