Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму

Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T15:14

2026-03-10T15:14

2026-03-10T15:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры.Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО)."Массандра" – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

