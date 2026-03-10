https://crimea.ria.ru/20260310/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-vinzavoda-massandra-v-krymu-1153827286.html
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T15:14
2026-03-10T15:14
2026-03-10T15:14
массандра
санкции
санкции против россии
крым под санкциями
владимир зеленский
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/104833/53/1048335378_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e4e4813d6bc4094c5f1399d00fbb60da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры.Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО)."Массандра" – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиянУкраина ввела санкции против Александра Лукашенко
массандра
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/104833/53/1048335378_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_633f825a233f7371ea6ea6ac035efb6b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массандра, санкции, санкции против россии, крым под санкциями, владимир зеленский, украина, новости
Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
Зеленский подписал указ о введении санкций против крымского винзавода "Массандра"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".
Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры.
Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".
Ранее Зеленский ввел санкции
против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
"Массандра" – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: