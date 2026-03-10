https://crimea.ria.ru/20260310/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novom-raunde-peregovorov-1153838065.html

Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров

Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров

Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта может пройти в Турции или Швейцарии. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T20:21

2026-03-10T20:21

2026-03-10T20:21

украина

переговоры

владимир зеленский

в мире

политика

внешняя политика

турция

швейцария

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта может пройти в Турции или Швейцарии. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.При этом он утверждает, что встреча может состояться уже на следующей неделе."Это предложила американская сторона. Посмотрим, что будет на Ближнем Востоке", – сказал глава киевского режима.Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и ИранТрамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине

украина

турция

швейцария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, переговоры, владимир зеленский, в мире, политика, внешняя политика, турция, швейцария, новости