Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения

Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения

10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.В ФАС уточнили, что согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства. Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с ПутинымБлокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей

Новости

