Рейтинг@Mail.ru
Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/zapret-reklamy-v-telegram-fas-dala-razyasneniya-1153824492.html
Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
В случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T14:53
2026-03-10T14:53
telegram
мессенджеры
роскомнадзор
фас (федеральная антимонопольная служба)
реклама
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153315030_0:193:3192:1989_1920x0_80_0_0_07e57130909fa36c78fc6b43096786a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.В ФАС уточнили, что согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства. Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с ПутинымБлокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153315030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27006ecdb7a54af615b78a82ea08fb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram, мессенджеры, роскомнадзор, фас (федеральная антимонопольная служба), реклама, закон и право, новости
Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения

Реклама в Telegram будет запрещена в случае блокировки ресурса Роскомнадзором – ФАС

14:53 10.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.
"В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp*, ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", - добавили в ведомстве.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства. Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
 
TelegramМессенджерыРоскомнадзорФАС (Федеральная антимонопольная служба)РекламаЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
14:53Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
14:40Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
14:23В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
14:12Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
14:00Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Лента новостейМолния