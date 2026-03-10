Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
Реклама в Telegram будет запрещена в случае блокировки ресурса Роскомнадзором – ФАС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.
"В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp*, ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", - добавили в ведомстве.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства. Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
*Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
