"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у севастопольцев 6 миллионов

В Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами. Схема не новая, но злоумышленники постоянно меняют правила для своих жертв. Об этом сообщили в МВД по региону.Схема не меняется: потерпевшим звонят мошенники, представляются сотрудниками МВД, ФСБ или иных ведомств и сообщают, что банковский счет жертвы используется для финансирования ВСУ или других террористических организаций. По их словам, чтобы избежать уголовной ответственности нужно срочно перечислить или передать курьеру все свои сбережения для "проверки" или "декларирования". Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди.Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
севастополь
В Севастополе аферисты пугают пенсионеров "спонсированием ВСУ" и заставляют быть курьерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами. Схема не новая, но злоумышленники постоянно меняют правила для своих жертв. Об этом сообщили в МВД по региону.
"Одной из самых распространенных схем дистанционных мошенников остается "необходимость декларирования" денежных средств граждан. За последние пять дней в Севастополе зарегистрировано восемь случаев обмана по этой схеме на общую сумму более 6 млн рублей", - рассказали в полиции.
Схема не меняется: потерпевшим звонят мошенники, представляются сотрудниками МВД, ФСБ или иных ведомств и сообщают, что банковский счет жертвы используется для финансирования ВСУ или других террористических организаций.
По их словам, чтобы избежать уголовной ответственности нужно срочно перечислить или передать курьеру все свои сбережения для "проверки" или "декларирования". Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди.
"В последнее время схема дистанционных мошенников получила продолжение, когда обманутого пенсионера не только просят передать свои денежные средства, но и забрать их у других жертв. В этот момент граждане выполняют все инструкции "сотрудника ФСБ" на другом конце провода и становятся соучастниками преступления", - отметили правоохранители.
Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать
вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
