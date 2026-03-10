Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами. Схема не новая, но злоумышленники постоянно меняют правила для своих жертв. Об этом сообщили в МВД по региону.Схема не меняется: потерпевшим звонят мошенники, представляются сотрудниками МВД, ФСБ или иных ведомств и сообщают, что банковский счет жертвы используется для финансирования ВСУ или других террористических организаций. По их словам, чтобы избежать уголовной ответственности нужно срочно перечислить или передать курьеру все свои сбережения для "проверки" или "декларирования". Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди.Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срокСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, киберпреступность, цифровая безопасность, новости севастополя, общество
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у севастопольцев 6 миллионов

В Севастополе аферисты пугают пенсионеров "спонсированием ВСУ" и заставляют быть курьерами

22:19 10.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами. Схема не новая, но злоумышленники постоянно меняют правила для своих жертв. Об этом сообщили в МВД по региону.
"Одной из самых распространенных схем дистанционных мошенников остается "необходимость декларирования" денежных средств граждан. За последние пять дней в Севастополе зарегистрировано восемь случаев обмана по этой схеме на общую сумму более 6 млн рублей", - рассказали в полиции.
Схема не меняется: потерпевшим звонят мошенники, представляются сотрудниками МВД, ФСБ или иных ведомств и сообщают, что банковский счет жертвы используется для финансирования ВСУ или других террористических организаций.
По их словам, чтобы избежать уголовной ответственности нужно срочно перечислить или передать курьеру все свои сбережения для "проверки" или "декларирования". Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди.
"В последнее время схема дистанционных мошенников получила продолжение, когда обманутого пенсионера не только просят передать свои денежные средства, но и забрать их у других жертв. В этот момент граждане выполняют все инструкции "сотрудника ФСБ" на другом конце провода и становятся соучастниками преступления", - отметили правоохранители.
Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
Лента новостейМолния