ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие

2026-03-10T19:20
2026-03-10T19:20
2026-03-10T20:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. ВСУ вечером во вторник нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий теракта, добавил губернатор.4 марта украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщал Богомаз. 23 февраля боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛАОтменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаВ Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
19:20 10.03.2026 (обновлено: 20:34 10.03.2026)