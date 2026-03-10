Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
ВСУ вечером во вторник нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T19:20
2026-03-10T20:34
брянск
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
происшествия
атаки всу
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. ВСУ вечером во вторник нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий теракта, добавил губернатор.4 марта украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщал Богомаз. 23 февраля боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.
брянск, обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, атаки всу, новости сво, новости
ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие

В Брянске при ракетном ударе ВСУ погибли и пострадали мирные жители – губернатор

19:20 10.03.2026 (обновлено: 20:34 10.03.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Мазунин / Перейти в фотобанкПолиция в Брянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. ВСУ вечером во вторник нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"По Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Сейчас принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий теракта, добавил губернатор.
4 марта украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщал Богомаз. 23 февраля боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.
БрянскОбстрелы Брянской областиБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
