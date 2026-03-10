Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sochi--aeroport-ostanovil-rabotu-1153831168.html
Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
На территории Сочи во вторник объявлена угроза беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На территории Сочи во вторник объявлена угроза беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой не подходить к окнам, укрыться в безопасных помещениях и не снимать работу ПВО.По данным Росавиации, в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов временно не работает аэропорт Сочи.В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.
сочи, андрей прошунин, росавиация, безопасность, кубань, краснодарский край, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На территории Сочи во вторник объявлена угроза беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", – проинформировал он в своем Telegram-канале.

Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой не подходить к окнам, укрыться в безопасных помещениях и не снимать работу ПВО.
По данным Росавиации, в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов временно не работает аэропорт Сочи.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.
