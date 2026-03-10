https://crimea.ria.ru/20260310/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sochi--aeroport-ostanovil-rabotu-1153831168.html

Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу

На территории Сочи во вторник объявлена угроза беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На территории Сочи во вторник объявлена угроза беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой не подходить к окнам, укрыться в безопасных помещениях и не снимать работу ПВО.По данным Росавиации, в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов временно не работает аэропорт Сочи.В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУОтменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаОбломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани

