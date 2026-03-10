https://crimea.ria.ru/20260310/vengriya-zamorozila-konfiskovannye-u-ukrainskikh-inkassatorov-dengi-1153836305.html

Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги

Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги

Венгерский парламент во вторник принял законопроект о заморозке средств, конфискованных на территории страны на прошлой недел, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Венгерский парламент во вторник принял законопроект о заморозке средств, конфискованных на территории страны на прошлой недел, сообщает РИА Новости.Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.В соответствии с документом, деньги будут оставаться в стране до момента окончания следствия, на срок до 60 дней. В рамках расследования предстоит выяснить их происхождение и то, каким было их назначение.900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – СийяртоВ ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана

