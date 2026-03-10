Рейтинг@Mail.ru
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги
Венгерский парламент во вторник принял законопроект о заморозке средств, конфискованных на территории страны на прошлой недел, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T21:48
2026-03-10T21:48
венгрия
украина
в мире
новости
деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Венгерский парламент во вторник принял законопроект о заморозке средств, конфискованных на территории страны на прошлой недел, сообщает РИА Новости.Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.В соответствии с документом, деньги будут оставаться в стране до момента окончания следствия, на срок до 60 дней. В рамках расследования предстоит выяснить их происхождение и то, каким было их назначение.900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
венгрия, украина, в мире, новости, деньги
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги

Парламент Венгрии заморозил конфискованные у украинцев 40 млн долларов и 35 млн евро

21:48 10.03.2026
 
© Фото : правительство ВенгрииЗолото и деньги, изъятые у граждан Украины в Венгрии. Архивное фото
Золото и деньги, изъятые у граждан Украины в Венгрии. Архивное фото
© Фото : правительство Венгрии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Венгерский парламент во вторник принял законопроект о заморозке средств, конфискованных на территории страны на прошлой недел, сообщает РИА Новости.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
"На заседании во вторник документ поддержали 124 человека из 200, 28 выступили против, девять воздержались", – сказано в сообщении.
В соответствии с документом, деньги будут оставаться в стране до момента окончания следствия, на срок до 60 дней. В рамках расследования предстоит выяснить их происхождение и то, каким было их назначение.
900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
 
