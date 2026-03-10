Рейтинг@Mail.ru
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
В Крыму саперы МЧС России за прошлый год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму саперы МЧС России за прошлый год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк ведомства.На сегодняшний день уже обезврежено 176 взрывоопасных предметов, из них 47 авиабомб времен ВОВ.Как отметили в ведомстве, операции по разминированию требуют от специалистов максимальной концентрации внимания и умения действовать быстро и точно. В распоряжении саперов МЧС имеются робототехнические комплексы, дроны и специальные приборы, помогающие определить местонахождение взрывчатки и принять решение о дальнейших действиях."Специалисты обследуют сельскохозугодия, населенные пункты, дороги и прилегающие к ним участки. Ежедневно саперы ведомства обнаруживают несколько десятков различных снарядов, самые частые - сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины", - отметили в крымском главке МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили мины и снарядыМинометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под КерчьюВ крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов

В Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году

20:16 10.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году
В Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму саперы МЧС России за прошлый год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк ведомства.
"В Республике Крым работы по разминированию ведутся круглый год и проводятся они как на земле, так и под водой. В минувшем 2025 году пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день уже обезврежено 176 взрывоопасных предметов, из них 47 авиабомб времен ВОВ.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов за год
В Крыму обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов за год
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов за год
Как отметили в ведомстве, операции по разминированию требуют от специалистов максимальной концентрации внимания и умения действовать быстро и точно. В распоряжении саперов МЧС имеются робототехнические комплексы, дроны и специальные приборы, помогающие определить местонахождение взрывчатки и принять решение о дальнейших действиях.
С 2025 года группа опытных крымских специалистов участвует в масштабной операции по разминированию территории Курской области. В составе сводного отряда МЧС России они обезвредили более 16 000 взрывоопасных предметов.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году
В Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму саперы МЧС обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов в 2025 году
"Специалисты обследуют сельскохозугодия, населенные пункты, дороги и прилегающие к ним участки. Ежедневно саперы ведомства обнаруживают несколько десятков различных снарядов, самые частые - сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины", - отметили в крымском главке МЧС.
