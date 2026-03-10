https://crimea.ria.ru/20260310/v-vode-i-na-zemle-v-krymu-obezvredili-1400-vzryvoopasnykh-predmetov--1153832402.html

В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов

В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму саперы МЧС России за прошлый год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк ведомства.На сегодняшний день уже обезврежено 176 взрывоопасных предметов, из них 47 авиабомб времен ВОВ.Как отметили в ведомстве, операции по разминированию требуют от специалистов максимальной концентрации внимания и умения действовать быстро и точно. В распоряжении саперов МЧС имеются робототехнические комплексы, дроны и специальные приборы, помогающие определить местонахождение взрывчатки и принять решение о дальнейших действиях."Специалисты обследуют сельскохозугодия, населенные пункты, дороги и прилегающие к ним участки. Ежедневно саперы ведомства обнаруживают несколько десятков различных снарядов, самые частые - сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины", - отметили в крымском главке МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили мины и снарядыМинометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под КерчьюВ крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд

