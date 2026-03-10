https://crimea.ria.ru/20260310/v-sudake-ogranichat-dvizhenie-iz-za-semok-filma-1153814447.html
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма
В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города.В администрации обратили внимание, что движение по дорогам не перекрывается полностью на указанный период. Перекрытия интервальные — движение периодически останавливается на 5-10 минут, потом машины пропускают.Ранее о кратковременных ограничениях движения предупреждали в Симферополе. На дорогах города продолжается ямочный ремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютРемонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяВ Севастополе досрочно отремонтируют дороги
