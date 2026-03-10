Рейтинг@Mail.ru
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма
В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города.В администрации обратили внимание, что движение по дорогам не перекрывается полностью на указанный период. Перекрытия интервальные — движение периодически останавливается на 5-10 минут, потом машины пропускают.Ранее о кратковременных ограничениях движения предупреждали в Симферополе. На дорогах города продолжается ямочный ремонт.
Новости
судак, ограничение движения, транспорт, крым, новости крыма
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма

На дорогах Судака ограничат движение из-за съемок фильма

09:45 10.03.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак "Стоп"
Знак Стоп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города.

"С 9:00 до 19:00 — ограничение движения по автодороге 35К-005 Судак — Веселое пересечения с ул. Дорожный переулок до пересечения с ул. Горная", - говорится в сообщении.

В администрации обратили внимание, что движение по дорогам не перекрывается полностью на указанный период. Перекрытия интервальные — движение периодически останавливается на 5-10 минут, потом машины пропускают.
Ранее о кратковременных ограничениях движения предупреждали в Симферополе. На дорогах города продолжается ямочный ремонт.
СудакОграничение движенияТранспортКрымНовости Крыма
 
