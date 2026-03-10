Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-vzryvy-vdol-poberezhya-budut-slyshny-do-nochi---vlasti-1153816052.html
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350359_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4fb67ef29c6b9fb0991a914c1a0ee393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Военные будут стрелять из различных видов оружия, запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Аналогичные учения военных проходили в городе и накануне.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Новости
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти

В Севастополе из-за учений с гранатометанием до ночи будут слышны звуки взрывов

10:56 10.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства - ред.), - написал он в своем Telegram-канале.
Военные будут стрелять из различных видов оружия, запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Аналогичные учения военных проходили в городе и накануне.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
