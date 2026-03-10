https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-vzryvy-vdol-poberezhya-budut-slyshny-do-nochi---vlasti-1153816052.html

В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти

В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти - РИА Новости Крым, 10.03.2026

В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти

В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Военные будут стрелять из различных видов оружия, запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Аналогичные учения военных проходили в городе и накануне.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуПроще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

