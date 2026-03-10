https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-vzryvy-vdol-poberezhya-budut-slyshny-do-nochi---vlasti-1153816052.html
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T10:56
2026-03-10T10:56
2026-03-10T10:56
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350359_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4fb67ef29c6b9fb0991a914c1a0ee393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Военные будут стрелять из различных видов оружия, запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Аналогичные учения военных проходили в городе и накануне.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуПроще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350359_118:0:1163:784_1920x0_80_0_0_cf3a44a9a3d0bbfe21ede15b944a64c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
В Севастополе из-за учений с гранатометанием до ночи будут слышны звуки взрывов