В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева размещен на сайте городского правительства.Севастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 6 марта был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием. Также на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа, а в районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

