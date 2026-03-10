Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева размещен на сайте... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева размещен на сайте городского правительства.Севастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 6 марта был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием. Также на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа, а в районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.
РИА Новости Крым
Новости
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ 6 марта

11:15 10.03.2026 (обновлено: 11:28 10.03.2026)
 
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева размещен на сайте городского правительства.
Севастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

"Ввести с 6 марта и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера, - говорится в указе.- Зоной ЧС определить территорию города Севастополя".

© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года
Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 6 марта был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием. Также на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа, а в районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.
