В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение

2026-03-10T06:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили подачц электроэнергии после аварии. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Восстановить энергоснабжение обещали ориентировочно в течение двух часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

