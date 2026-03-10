https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1153812753.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили подачц электроэнергии после аварии. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили подачц электроэнергии после аварии. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Восстановить энергоснабжение обещали ориентировочно в течение двух часов.
