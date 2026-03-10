Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
В Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы эвакуированы школьники и учителя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T16:55
2026-03-10T17:01
севастополь
пожар
происшествия
мчс севастополя
школа
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153830421_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_84e78158fdc1bc690ab48c4f66e22085.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы эвакуированы школьники и учителя. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Огонь охватил отдельно стоящую постройку с мастерскими около в 16 часов. Открытое горение локализовали за 10 минут, распространения не допущено. Ведется проливка помещений. Погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, школа, новости севастополя, общество
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей

В Севастополе из гимназии №10 эвакуировали 386 детей из-за пожара в мастерских

16:55 10.03.2026 (обновлено: 17:01 10.03.2026)
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы эвакуированы школьники и учителя. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Огонь охватил отдельно стоящую постройку с мастерскими около в 16 часов.
© МЧС СевастополяВ Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
© МЧС Севастополя
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
"Площадь пожара 30 квадратных метров, из учебного корпуса школы своевременно эвакуированы 386 детей и 20 взрослых", - уточнили спасатели.
Открытое горение локализовали за 10 минут, распространения не допущено. Ведется проливка помещений.
© МЧС СевастополяВ Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
© МЧС Севастополя
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
Погибших и пострадавших нет.
