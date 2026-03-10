https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-goryat-masterskie-u-gimnazii-10--evakuirovany-386-detey-1153830834.html
В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
2026-03-10T16:55
2026-03-10T16:55
2026-03-10T17:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы эвакуированы школьники и учителя. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Огонь охватил отдельно стоящую постройку с мастерскими около в 16 часов. Открытое горение локализовали за 10 минут, распространения не допущено. Ведется проливка помещений. Погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:55 10.03.2026 (обновлено: 17:01 10.03.2026)