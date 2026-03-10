https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-evakuirovali-glavnyy-korpus-sevgu-iz-za-ugrozy-minirovaniya-1153822314.html
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
Сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:15
2026-03-10T13:15
2026-03-10T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия временно отменены. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Севастопольский государственный университет (СевГУ) – крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. В нем обучаются порядка 15 тысяч студентов. Университет ведет подготовку специалистов по широкому перечню, технических, гуманитарных, естественно-научных направлений для промышленности, образования и науки.
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
