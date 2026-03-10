Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/v-sevastopole-evakuirovali-glavnyy-korpus-sevgu-iz-za-ugrozy-minirovaniya-1153822314.html
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
Сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:15
2026-03-10T13:15
севастопольский государственный университет (севгу)
минирование
севастополь
новости севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148670987_0:58:1107:681_1920x0_80_0_0_04d43af454577926a37cb319d1a3611b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия временно отменены. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Севастопольский государственный университет (СевГУ) – крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. В нем обучаются порядка 15 тысяч студентов. Университет ведет подготовку специалистов по широкому перечню, технических, гуманитарных, естественно-научных направлений для промышленности, образования и науки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148670987_62:0:1046:738_1920x0_80_0_0_d1ca4292dfd724d558a2b378ccc55397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастопольский государственный университет (севгу), минирование, севастополь, новости севастополя, происшествия
В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования

В Севастополе эвакуировали главный корпус университета из-за сообщений о минировании

13:15 10.03.2026
 
© Фото: Пресс-служба СевГУ Севастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© Фото: Пресс-служба СевГУ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия временно отменены. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В связи с поступившей информацией об угрозе минирования главного корпуса и необходимостью проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции, занятия в главном учебном корпусе на Университетской, 33, отменяются с 12:00 до 17:20", - говорится в сообщении.

Севастопольский государственный университет (СевГУ) – крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. В нем обучаются порядка 15 тысяч студентов. Университет ведет подготовку специалистов по широкому перечню, технических, гуманитарных, естественно-научных направлений для промышленности, образования и науки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Севастопольский государственный университет (СевГУ)МинированиеСевастопольНовости СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния