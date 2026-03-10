Рейтинг@Mail.ru
В России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/v-rossii-nachali-provodit-transplantatsiyu-ruk-1153817353.html
В России начали проводить трансплантацию рук
В России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В России начали проводить трансплантацию рук
В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T11:50
2026-03-10T11:50
здравоохранение в россии
москва
здоровье
медицина
новости
трансплантология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9affd89daa6d5a7ee85672397d99158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно, отметили в ведомстве."В апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки", – напомнили медики.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест-системы болезни АльцгеймераКак в Крыму развивают генетическую диагностикуПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2b200ad6f890807ac1672ce747f97f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в россии, москва, здоровье, медицина, новости, трансплантология
В России начали проводить трансплантацию рук

Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук

11:50 10.03.2026
 
Работа врачей в операционной
Работа врачей в операционной
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.
"В столице в результате совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно, отметили в ведомстве.
"В апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки", – напомнили медики.
Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
Как в Крыму развивают генетическую диагностику
По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
 
Здравоохранение в РоссииМоскваЗдоровьеМедицинаНовостиТрансплантология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния