https://crimea.ria.ru/20260310/v-rossii-nachali-provodit-transplantatsiyu-ruk-1153817353.html

В России начали проводить трансплантацию рук

2026-03-10T11:50

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9affd89daa6d5a7ee85672397d99158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно, отметили в ведомстве."В апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки", – напомнили медики.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест-системы болезни АльцгеймераКак в Крыму развивают генетическую диагностикуПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови

Новости

