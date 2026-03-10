https://crimea.ria.ru/20260310/v-rossii-nachali-provodit-transplantatsiyu-ruk-1153817353.html
В России начали проводить трансплантацию рук
В России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В России начали проводить трансплантацию рук
В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T11:50
2026-03-10T11:50
2026-03-10T11:50
здравоохранение в россии
москва
здоровье
медицина
новости
трансплантология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9affd89daa6d5a7ee85672397d99158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно, отметили в ведомстве."В апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки", – напомнили медики.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест-системы болезни АльцгеймераКак в Крыму развивают генетическую диагностикуПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2b200ad6f890807ac1672ce747f97f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в россии, москва, здоровье, медицина, новости, трансплантология
В России начали проводить трансплантацию рук
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России начали проводить операции по трансплантации рук, специалисты могут пересаживать обе конечности одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.
"В столице в результате совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно, отметили в ведомстве.
"В апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки", – напомнили медики.
Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: