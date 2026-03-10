https://crimea.ria.ru/20260310/v-pozitivnom-klyuche-tramp-otsenil-razgovor-s-putinym-po-ukraine-1153813036.html

"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине

10.03.2026

"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине

Разговор относительно украинского кризиса и возможностей завершить его, который состоялся в рамках недавней телефонной беседы президентов РФ и США Владимира...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Разговор относительно украинского кризиса и возможностей завершить его, который состоялся в рамках недавней телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошел в позитивном ключе. Об этом журналистам заявил американский лидер, сообщает РИА Новости.Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине.После глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.Он отметил также, что считает конфликт на Украине "бесконечной борьбой", которая, по словам Трампа, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской АравииКроме того, на республиканской конференции во Флориде Трамп, комментируя состоявшийся с Путиным разговор, сообщил, что впечатлил российского лидера своей операцией против Ирана."Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", – считает Трамп.Ранее в Совете Федерации России заявили, что ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона

Новости

