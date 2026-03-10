https://crimea.ria.ru/20260310/v-pozitivnom-klyuche-tramp-otsenil-razgovor-s-putinym-po-ukraine-1153813036.html
"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине
"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине
Разговор относительно украинского кризиса и возможностей завершить его, который состоялся в рамках недавней телефонной беседы президентов РФ и США Владимира... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Разговор относительно украинского кризиса и возможностей завершить его, который состоялся в рамках недавней телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошел в позитивном ключе. Об этом журналистам заявил американский лидер, сообщает РИА Новости.Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине.После глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.Он отметил также, что считает конфликт на Украине "бесконечной борьбой", которая, по словам Трампа, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской АравииКроме того, на республиканской конференции во Флориде Трамп, комментируя состоявшийся с Путиным разговор, сообщил, что впечатлил российского лидера своей операцией против Ирана."Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", – считает Трамп.Ранее в Совете Федерации России заявили, что ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным об Украине позитивным
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Разговор относительно украинского кризиса и возможностей завершить его, который состоялся в рамках недавней телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошел в позитивном ключе. Об этом журналистам заявил американский лидер, сообщает РИА Новости.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом
, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине.
После глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.
"Мы обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", – сказал Трамп.
Он отметил также, что считает конфликт на Украине "бесконечной борьбой", которая, по словам Трампа, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.
Кроме того, на республиканской конференции во Флориде Трамп, комментируя состоявшийся с Путиным разговор, сообщил, что впечатлил российского лидера своей операцией против Ирана.
"Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", – считает Трамп.
Ранее в Совете Федерации России заявили
, что ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США.
