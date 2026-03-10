https://crimea.ria.ru/20260310/v-krymu-tyanut-seti-vodosnabzheniya-k-uchastkam-boytsov-svo--chto-sdelano-1153829302.html

В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано

В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 10.03.2026

В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано

В Крыму ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T19:42

2026-03-10T19:42

2026-03-10T19:42

крым

помощь бойцам сво

участники сво

земля в крыму для участников сво

водоснабжение

вода крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515646_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_53ed1d9d1575a62393c0488efd564781.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Речь идет об участках в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, селах Каменское и Соляное Ленинского района. В селе Штормовском Сакского района водоводы к участкам бойцов спецоперации продолжают проектировать, строительство начнут уже в этом году.Кроме того, получены положительные заключения на реализацию строительно-монтажных работ в селах Лесновское и Молочненское Сакского района. В Окуневском сельском поселении Черноморского района выполняются строительно-монтажные работы, они должны быть завершены в 2026 году.Глава республики Сергей Аксенов ранее заявлял, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин – участник СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы – от 100 до 500 тысяч рублейСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживанияВ Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублейВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, помощь бойцам сво, участники сво, земля в крыму для участников сво, водоснабжение, вода крыма