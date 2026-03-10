Рейтинг@Mail.ru
В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано
В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано
В Крыму ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T19:42
2026-03-10T19:42
крым
помощь бойцам сво
участники сво
земля в крыму для участников сво
водоснабжение
вода крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Речь идет об участках в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, селах Каменское и Соляное Ленинского района. В селе Штормовском Сакского района водоводы к участкам бойцов спецоперации продолжают проектировать, строительство начнут уже в этом году.Кроме того, получены положительные заключения на реализацию строительно-монтажных работ в селах Лесновское и Молочненское Сакского района. В Окуневском сельском поселении Черноморского района выполняются строительно-монтажные работы, они должны быть завершены в 2026 году.Глава республики Сергей Аксенов ранее заявлял, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин – участник СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы – от 100 до 500 тысяч рублей
крым, помощь бойцам сво, участники сво, земля в крыму для участников сво, водоснабжение, вода крыма
В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано

В Крыму подводят сети водоснабжения к земельным участкам бойцов СВО

19:42 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В настоящее время заключены контракты на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения Госстройэкспертизы", – сказано в сообщении.
Речь идет об участках в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, селах Каменское и Соляное Ленинского района. В селе Штормовском Сакского района водоводы к участкам бойцов спецоперации продолжают проектировать, строительство начнут уже в этом году.
Кроме того, получены положительные заключения на реализацию строительно-монтажных работ в селах Лесновское и Молочненское Сакского района. В Окуневском сельском поселении Черноморского района выполняются строительно-монтажные работы, они должны быть завершены в 2026 году.
Глава республики Сергей Аксенов ранее заявлял, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин – участник СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы – от 100 до 500 тысяч рублей
